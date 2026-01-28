So angesehen ist Konrad Laimer in der Bayern-Kabine

In der Vergangenheit sorgte die Bayern-Kabine für die Entlassung einiger Top-Trainer. Doch unter Vincent Kompany schaut es aktuell komplett anders aus.

Trotz der ersten Bundesliga-Niederlage gegen Augsburg ist die Stimmung in der Bayern-Kabine so gut wie selten zuvor. Dazu erklärte der Sportvorstand Max Eberl (52) nach dem Spiel: "Wenn irgendwann der neue Fernsehvertrag ausverhandelt wird und in der Kabine eine Kamera hängt, werdet ihr es mitkriegen."

Er antwortete auf die Frage, wie der Bayern-Coach Vincent Kompany (39) in der Kabine auf die Niederlage reagierte: "Aber jetzt werde ich an dieser Stelle nicht verraten, was Vinny gesagt hat." Der Grund: Die Kabine des Rekordmeisters ist heilig.

Anders als seine Vorgänger

In der Vergangenheit scheiterten mehrere Trainer wegen der Kabine, da sie diese verloren haben. Unter anderem ereilte dieses Schicksal Niko Kovac (54/ von 2018 bis 2019 FCB-Trainer) und Carlo Ancelotti (66/ von 2016 bis 2017 Coach).

© Getty

Laut der "Sport Bild" reagierte Kompany auf die 1:2-Niederlage moderat. Er meinte, dass "von allem zu wenig gewesen". Doch der Belgier zeigte sich zuversichtlich für das kommende Spiel: "Aber schon am Mittwoch in Eindhoven können wir es wieder besser machen."

"Harmonie in der Kabine ist die Basis für Erfolg"

Kompany sei kein Schreihals und genießt höchste Akzeptanz in der Kabine. Eberl betont: "Harmonie in der Kabine ist die Basis für Erfolg. Das habe ich schon in Gladbach erlebt. Dafür ist jeder Einzelne gefragt, jeder Einzelne wichtig."

Nach dem Abschied von Thomas Müller (36) musste ein riesiges Loch in der Kabine gestopft werden. Vor allem Joshua Kimmich hat viel Verantwortung übernommen. Er kümmert sich als Vize-Kapitän nicht nur auf dem Platz für sein Team, sondern auch abseits.

Das Macht-Ranking:

1. Joshua Kimmich (30)

2. Manuel Neuer (39)

3. Harry Kane (32)

4. Michael Olise (24)

5. Serge Gnabry (30)

6. Jamal Musiala (22)

7. Jonathan Tah (29)

8. Sven Ulreich (37)

9. Dayot Upamecano (27)

10. Leon Goretzka (30)

11. Konrad Laimer (28)

12. Alphonso Davies (25)

13. Luis Díaz (29)

14. Aleksandar Pavlovic (21)

15. Josip Stanisic (25)

16. Minjae Kim (29)

17. Lennart Karl (17)

18. Tom Bischof (20)

19. Jonas Urbig (22)

20. Hiroki Ito (26)

21. Nicolas Jackson (24)

22. Wisdom Mike (17)

23. David Santos Daiber (19)

24. Cassiano Kiala (17)

25. Sacha Boey (25)

Neben Kimmich sind Manuel Neuer und Harry Kane die Platzhirsche in der Kabine. Neuer ist eher ein stiller Anführer und trainiert immer wieder isoliert von der Mannschaft mit der Tormann-Gruppe. Der Kapitän sagt über die Stimmung in der Kabine: "Die Klub-WM hat ihren Teil dazu beigetragen: In dieser langen Zeit in den USA sind wir näher zusammengerückt."

© Getty Images

Kane hat sich vor allem dank Thomas Müller und Eric Dier in der Kabine etabliert. Nun übernimmt der Engländer mehr durch Leistung als durch große Worte Verantwortung. Trotzdem hält er vor dem Anpfiff kurz eine Ansprache in der Kabine.

Ein Stimmungskiller

Überraschend ist die Positionierung von Michael Olise. Trotz seiner zurückhaltenden Ausstrahlung will der Franzose immer wieder über die Taktik in der Umkleide reden und gilt intern als humorvoll.

Der ÖFB-Star Konrad Laimer genießt auch hohes Ansehen in der Kabine. Seine Mitspieler schätzen seine Vielseitigkeit und respektieren seine Arbeitseinstellung. Hinzu kommt auch seine Leistungssteigerung in dieser Saison.

© Getty

Der einzige Stimmungskiller in der Bayern-Kabine ist Sacha Boey. Zuletzt sorgte er mit seinem Verhalten intern immer wieder für Probleme. Sein abwertendes und zögerliches Verhalten in Berlin bei der Einwechslung wurde vom gesamten Team als respektlos empfunden. Ebenfalls bekommen die Mitspieler mit, dass der Franzose lieber sein Gehalt (geschätzt drei Mio./Jahr) kassieren will, als bei einem anderen Verein Spielminuten zu sammeln.