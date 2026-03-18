David Alaba (33) verrät seine Zukunftspläne

Der ÖFB-Teamkapitän talkt mit Julia Kienast im Vodcast „Servus WM! We are from Austria“ bei ServusTV On.

Mega-Enthüllungen im Wohnzimmer von David Alaba! Im Estadio Santiago Bernabéu traf der Real-Superstar (33) Julia Kienast zum Vodcast-Talk „Servus WM! We are from Austria“ – und was unser Kapitän dort erzählte, lässt die Fan-Herzen höher schlagen! Erstmals gibt der Abwehr-Boss ganz private Einblicke in sein Familienleben.

Zukunfts-Rätsel: Bleibt er bei Real?

Besonders spannend: Alabas Vertrag in Madrid läuft diesen Sommer aus! Doch wer auf eine Transfer-Verkündung hoffte, wurde überrascht. Alaba lebt im Hier und Jetzt: „Je älter ich werde, umso kurzfristiger setze ich meine Ziele“, so der vierfache Champions-League-Sieger. Ein konkreter Plan für die Zeit nach dem Sommer? Bisher Fehlanzeige!

WM-Sensation: „Größter Erfolg meiner Karriere!“

Obwohl Alaba mit Bayern und Real alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, stellt er die WM-Quali mit Österreich über alles: „Das reihe ich ganz oben ein!“ Und der Kapitano stellt klar: Wir fahren nicht als Touristen in die USA, nach Mexiko und Kanada!

„Österreich schreibt Geschichte!“

Alaba ist sich sicher: Das ÖFB-Team wird die Welt schocken! „Ich spür, dass wir hinfahren, um Geschichte zu schreiben.“ Ein echtes Highlight wartet schon in der Gruppenphase: Das Mega-Duell Argentinien vs. Österreich (live bei ServusTV)!

Huldigung für Mastermind Rangnick

Ohne einen Mann wäre das alles nicht möglich gewesen: Ralf Rangnick! Alaba zieht den Hut vor dem Teamchef: „Ich glaub nicht, dass wir ohne Ralf Rangnick bei der WM wären. Er hat unsere Denk- und Spielweise auf Erfolg getrimmt!“