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David Alaba
© Gettty

Auf willhaben.at

David Alaba verkauft Penthouse um 1,83 Millionen Euro

17.03.26, 15:48
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Mega-Chance für alle Fans mit dem nötigen Kleingeld!  

Auf Willhaben ist jetzt ein Immobilien-Juwel aufgetaucht, das für Schnappatmung sorgt: Das ehemalige Luxus-Penthouse von Real-Madrid-Gigant David Alaba in Wien-Donaustadt steht zum Verkauf!

Whirlpool & Mega-Terrasse an der Alten Donau

David Alaba verkauft Penthouse um 1,83 Millionen Euro
© willhaben.at

Wer hier einzieht, lebt wie ein Weltstar! Die Wohnung in der Wagramer Straße (direkt an der Alten Donau) lässt keine Wünsche offen. Auf 167 Quadratmetern Wohnfläche regiert der pure Luxus. Das absolute Highlight: Eine gigantische Dachterrasse mit 240 Quadratmetern und ein Outdoor-Whirlpool, in dem schon unser ÖFB-Kapitän entspannt haben dürfte!

Alles per Klick steuerbar

High-End-Interior für 1,83 Millionen Euro. Auch innen ist alles vom Feinsten: Smart-Home-System: Alles per Klick steuerbar. Licht-Konzept: Maßgeschneidert von absoluten Spezialisten. Garage: Gleich zwei Stellplätze für die Luxus-Schlitten sind inklusive. Das alles hat natürlich seinen Preis: Für 1,83 Millionen Euro wechselt das Alaba-Refugium den Besitzer.

Alaba als Immobilien-Kaiser

Dass David Alaba einen exzellenten Geschmack hat, ist kein Geheimnis. Der Bestverdiener der spanischen Liga besitzt (oder besaß) bereits eine Protz-Villa im Münchner Nobel-Viertel Grünwald und ein weiteres Luxus-Penthouse in Kirchberg in Tirol. Jetzt trennt er sich von seinem Wiener Juwel – die Chance für einen Fan mit dem richtigen Bankkonto!

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