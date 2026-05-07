Nach Prügel-Skandal: Real-Star fällt mit Hirnverletzung aus

Die Fehde zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni von Real Madrid ist einem Bericht zufolge eskaliert.

Nach einer Rangelei zwischen dem Franzosen und dem Uruguayer in der Kabine der Königlichen musste Valverde mit einer Platzwunde am Kopf in einem Krankenhaus behandelt werden, berichteten am Donnerstag spanische Sportmedien wie "Marca" oder "AS". Der Club von David Alaba teilte am Abend mit, man habe ein Disziplinarverfahren gegen das Duo eingeleitet.

Dabei soll Valverde eine traumatische Hirnverletzung zugezogen haben, so der Transfer-Guru Fabrizio Romano. Damit wird der Mittelfeldstar das El Clásico verpassen. In einer Mitteilung erklärt der Verein: "Die heute durchgeführten Tests an unserem Spieler Fede Valverde durch die medizinischen Dienste von Real Madrid haben zu einer Diagnose einer traumatischen Hirnverletzung geführt." Weiter schreiben die Königlichen: "Valverde befindet sich zu Hause in gutem Zustand und wird gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose 10 bis 14 Tage Ruhe benötigen."

Chaos bei den Königlichen

Ob dies eine Suspendierung der beiden Profis für den Clasico gegen den Tabellenersten FC Barcelona am Sonntag bedeutet, wollen die Madrilenen morgen entscheiden. Die Nerven liegen bei dem Rekordmeister derzeit wegen sportlicher Misserfolge blank. Intern hätten mehrere Spieler des Teams den Vorfall als "den schwerwiegendsten, den es je in Valdebebas gegeben hat" bezeichnet, schrieb "Marca".

Valverde habe Tchouameni am Morgen den Handschlag verweigert. Dies habe zu einer sehr feindseligen Trainingseinheit geführt, die in einer heftigen Auseinandersetzung in der Kabine gipfelte. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung zwischen den beiden habe der Uruguayer unbeabsichtigt und nicht durch einen Schlag von Tchouameni verursacht eine Platzwunde an einer Tischkante erlitten. Schon am Mittwoch waren die beiden im Training aneinandergeraten.