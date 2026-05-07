Nach CL-Aus: Bayern-Knall um Manuel Neuer (40)

Die Entscheidung um den 40-jährigen Goalie ist gefallen.
Nichts wird es mit dem historischen Triple für den FC Bayern. Die Münchner schieden am Mittwoch in der Champions League unglücklich gegen Paris aus – wobei vor allem auch Schiedsrichter Pinheiro im Fokus stand.
Entscheidung gefallen
Abseits des Rasens gibt es aber dennoch positive Neuigkeiten. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano am Donnerstag berichtet, wird Manuel Neuer einen neuen Vertrag unterschreiben.
Letzte Details konnten geklärt werden, der 40-Jährige wird seine Karriere um ein weiteres Jahr fortsetzen. Wie der kicker berichtet, soll der Vollzug bereits in der nächsten Woche offiziell verkündet werden.
Neuer auch zur WM?
Neuer und der FC Bayern haben dabei auch vereinbart, dass Jonas Urbig mehr Einsatzzeit bekommt und als Nachfolger des Star-Goalies aufgebaut werden soll.
Zuletzt gab es auch Spekulationen über ein DFB-Comeback Manuel Neuers. Es scheint plötzlich wieder möglich, dass der 40-Jährige doch im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika steht. Den endgültigen Kader wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am 21. Mai verkünden.