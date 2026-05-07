Nach CL-Aus: Bayern-Knall um Manuel Neuer (40)

Die Entscheidung um den 40-jährigen Goalie ist gefallen.

Nichts wird es mit dem historischen Triple für den FC Bayern. Die Münchner schieden am Mittwoch in der Champions League unglücklich gegen Paris aus – wobei vor allem auch Schiedsrichter Pinheiro im Fokus stand.

Entscheidung gefallen

Abseits des Rasens gibt es aber dennoch positive Neuigkeiten. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano am Donnerstag berichtet, wird Manuel Neuer einen neuen Vertrag unterschreiben.

Letzte Details konnten geklärt werden, der 40-Jährige wird seine Karriere um ein weiteres Jahr fortsetzen. Wie der kicker berichtet, soll der Vollzug bereits in der nächsten Woche offiziell verkündet werden.

© Getty

Neuer auch zur WM?

Neuer und der FC Bayern haben dabei auch vereinbart, dass Jonas Urbig mehr Einsatzzeit bekommt und als Nachfolger des Star-Goalies aufgebaut werden soll.

Zuletzt gab es auch Spekulationen über ein DFB-Comeback Manuel Neuers. Es scheint plötzlich wieder möglich, dass der 40-Jährige doch im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika steht. Den endgültigen Kader wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am 21. Mai verkünden.