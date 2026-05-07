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David Alaba
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Transfer-Hammer

David Alaba: Sein Berater ist schon in Italien

Von
07.05.26, 07:42
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Der ÖFB-Kapitän ist bei Top-Klubs im Gespräch. 

Nach fünf höchst erfolgreichen Jahren wird David Alaba Real Madrid im Sommer verlassen. Wie berichtet, wird der Vertrag bei den Königlichen nicht mehr verlängert - der ÖFB-Kapitän kann damit ablösefrei wechseln.

Wechsel nach Italien?

Wo der 33-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist offen. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hielt sich Alabas Berater Pini Zahavi nun aber drei Tage lang in Mailand auf. Dabei soll der Star-Agent mit mehreren italienischen Klubs über Alaba und zudem auch über Robert Lewandowski (wird ebenfalls von Zahavi vertreten) gesprochen haben. Berichten zufolge soll vor allem der AC Milan Interesse am ehemaligen Bayern-Duo haben.

Für Fabrizio Romano ist aber noch offen, wohin der ÖFB-Kapitän wechselt. "Alaba hat viele Möglichkeiten: Saudi-Arabien, MLS – man sollte den Österreicher im Auge behalten. Es gibt mehrere Interessenten", so der Experte auf YouTube.

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