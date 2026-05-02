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Überfall Wettlokal
© Landespolizeidirektion Wien

Coup gescheitert

Überfall auf Wettlokal: Stiller Alarm stoppt Täter auf der Flucht

02.05.26, 13:49
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Dramatische Szenen in Wien Ottakring: Ein bewaffneter Täter stürmt ein Wettlokal, zwingt einen Mitarbeiter zum Öffnen des Safes. Doch sein Plan geht nicht auf. 

Kurz vor Mitternacht betrat ein maskierter Mann ein Wettlokal im 16. Bezirk in Wien und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer. Unter Druck musste das Opfer den Tresor öffnen, aus dem der Täter das gesamte Bargeld nahm.


Nach dem Raub ging der Täter noch weiter: Er fesselte den Mitarbeiter mit Paketband an Händen und Füßen und ließ ihn zurück. Der 29-Jährige blieb zwar unverletzt, befand sich aber in einer gefährlichen Lage. Was der Räuber nicht wusste: Dem Angestellten gelang es unbemerkt, einen stillen Alarm auszulösen, ein entscheidender Moment.

Polizei schneller als der Täter

Als der Täter mit der Beute flüchten wollte, war die Polizei bereits unterwegs. Beamte trafen noch vor Ort ein und konnten den Mann nach kurzer Verfolgung stoppen. Der Coup war damit innerhalb weniger Minuten beendet. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte nicht nur das gestohlene Geld, sondern auch mutmaßliche Tatwerkzeuge: ein Küchenmesser mit rund 20 Zentimeter Klingenlänge, Paketband und sogar einen Hammer.

Der Verdächtige, ein 40-Jähriger, wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.Eines ist klar: Ohne den stillen Alarm hätte der Überfall wohl ein ganz anderes Ende genommen.

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