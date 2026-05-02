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© getty

Drama in Penzing

85-Jährige stirbt bei Unfall in Wien

02.05.26, 13:22
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Ein Auto prallte auf der Wientalstraße gegen einen Lichtmast; eine Frau starb, drei Personen wurden verletzt.

Wien. Am Samstag kam es gegen 2:00 Uhr nachts auf der Wientalstraße vor der Auffahrt zur A1 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Lichtmast. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Eine 85-jährige Frau erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Rettung aus dem Wrack

Der 60-jährige Lenker sowie zwei weitere Insassinnen im Alter von 45 und 56 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Berufsfeuerwehr Wien befreite die Personen aus dem Unfallfahrzeug. Im Anschluss wurden die Verletzten von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Spital gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf der Wientalstraße hat das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernommen.

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