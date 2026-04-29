Rapid-Stürmersuche: Hoff Thorup jagt Landsmann

Noch ist die Bundesliga-Saison in vollem Gange, Rapid hat sogar noch den Meistertitel im Visier. Dennoch läuft auch die Suche nach neuen Spielern auf Hochtouren, ein Stürmer sickerte nun durch.

Kein einziger Angreifer erzielte in dieser Saison eine zweistellige Anzahl an Treffern. Ercan Kara ist mit sechs Toren der treffsicherste, Andreas Weimann, Janis Antiste oder der verletzte Claudy Mbuyi wussten vor dem Tor nur selten zu überzeugen.

Daher steht für die kommende Spielzeit ein Stürmer ganz oben auf der Wunschliste. Wie der "Kurier" berichtet, wurde ein potenzieller Kandidat bereits gefunden. Trainer Johannes Hoff Thorup hat dabei einen Landsmann im Auge: Tonni Adamsen.

Mit 18 Toren und sieben Vorlagen in 35 Partien hat der 31-Jährige Werte, die den Wienern zusagen werden. Da Adamsen im Sommer aber ablösefrei zu haben wäre, besteht einiges an Konkurrenz. Auch die Großklubs Bröndby IF und der FC Kopenhagen haben ein Auge auf den Silkeborg-Stürmer geworfen. Markus Katzer wollte das Gerücht gegenüber dem Kurier nicht kommentieren.