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Spektakuläre Wende

Überraschender Trainer-Knall um Oliver Glasner (51)

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Der AC Milan hat offenbar einen neuen Trainer gefunden.
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Eigentlich stand Oliver Glasner beim AC Milan schon ante portas. Der Österreicher soll dem italienischen Traditionsklub Medienberichten zufolge bereits grundsätzlich zugestimmt haben und sollte zeitnah als neuer Trainer vorgestellt werden.

Nachdem Ralf Rangnick als Sportdirektor absagte, dürfte nun auch das Engagement von Glasner scheitern. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, dürften die Rossoneri sich gegen den Österreicher entschieden haben.

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Stattdessen soll nun Ruben Amorim den Traditionsklub übernehmen. Der Portugiese betreute zuletzt Mancheter United, wurde bei den Red Devils aber entlassen. Nun bekommt der 41-Jährige offenbar in Italien eine neue Chance. Laut „Gazzetta dello Sport“ sind Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic mehr von der Spielweise Amorims überzeugt.

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Oliver Glasner wurde nach seinem Aus bei Crystal Palace bereits mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Bisher kam es aber noch zu keiner Einigung.

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