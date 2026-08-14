Vor Celtic-Kracher: LASK feiert 4:1-Sieg über Ried

Für den LASK läuft es in der neuen Saison weiter wie geschmiert.

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Der Double-Champion entschied das Oberösterreich-Duell mit der SV Ried am Freitag zum Rundenauftakt nach einem frühen 0:1-Rückstand noch klar mit 4:1 (3:1) für sich und gewann damit auch das dritte Spiel in der Fußball-Bundesliga. Damit tankte die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer auch viel Selbstvertrauen vor dem Play-off-Hinspiel zur Champions League am Mittwoch beim schottischen Meister Celtic Glasgow.

Nach der offiziellen Verabschiedung von Ex-LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic sahen die 14.507 Zuschauer in der Raiffeisen Arena zuerst einen Überraschungstreffer der Innviertler durch Pape Sissoko (8.). Danach lief die Partie wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Ried-Tormann Andreas Leitner, der viermal hinter sich greifen musste. Samuel Adeniran glänzte als Doppel-Torschütze (10., 27.), Moses Usor (17.) und "Joker" Christoph Lang (57.) trugen sich auch in die Schützenliste ein. Wermutstropfen für die Linzer war eine völlig gerechtfertigte Rote Karte für Robert Ljubicic (74./Foul).

Früher Gegentreffer als LASK-Weckruf

Die Rieder gingen mit dem Fokus in die Partie, hinten dicht zu machen, konnten aber trotzdem schnell vorne Akzente setzen. Einen vermeintlichen Schussversuch von Stefan Schwab verlängerte Sissoko im Rutschen zum 1:0. Melayro Bogarde hatte die Aktion mit einem Fehlpass eingeleitet. Das alles diente den Linzern aber scheinbar als Weckruf, die postwendend beeindruckend zurückschlugen. Nach einem Usor-Pass traf Adeniran mit links ins lange Eck. Auch die Führung ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem weiten Andrade-Zuspiel über die Abwehr schliefen die Rieder und Usor traf via Lupfer.

Auch beim dritten Gegentor war das Rieder Abwehrverhalten mangelhaft. Adeniran konnte sich den Ball nach Vorarbeit von Bogarde auf den linken Fuß legen und vollendete gefühlvoll ins lange Eck. Einen vierten Gegentreffer verhinderte Leitner in höchster Not bei einem Usor-Abschluss (45.+2). Endgültig den Deckel drauf machte Lang, der einen Bilderbuchkonter nach mehrmaligem Zuspiel mit Usor abschloss. Alessandro Schöpf verfehlte gleich darauf nur knapp das Tor (59.).

Von Ried war abgesehen von der Anfangsphase offensiv nichts mehr zu sehen. Auch nicht wirklich in der Schlussphase in Überzahl. Ljubicic hatte in der 74. Minute nach einem überharten Einsteigen von hinten gegen Jonas Mayer vorzeitig den Platz verlassen müssen. Für die Linzer war es Ligasieg Nummer drei nach dem 3:0 gegen den GAK und 2:0 bei der Wiener Austria. Die Rieder sind nach einem 1:1 bei Lustenau und 1:2 gegen Ried unter Trainer Mario Despotovic in der Liga weiter sieglos.