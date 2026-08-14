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Turkish Airlines ermöglicht Juventus Rekordflug

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Spieler von Juventus und Palermo laufen mit Kindern vor dem Spiel im Stadion HBF Park in Perth ein.
© Getty Images
Juventus Turin hat diese Woche auf ungewöhnliche Art und Weise Geschichte geschrieben.
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16 Stunden und 27 Minuten ohne Zwischenstopp: Turkish Airlines hat den längsten Flug ihrer Unternehmensgeschichte absolviert. Mit an Bord der historischen Maschine war der italienischer Rekordmeister Juventus Turin auf dem Heimweg von Perth in Australien.

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Ein normaler Langstreckenflug ist für viele Passagiere schon eine Herausforderung, doch dieser Trip sprengt alle Dimensionen. Eine Boeing 777-300ER der Turkish Airlines ist nach rund 13.800 Kilometern in der Luft sicher gelandet – und hat damit einen neuen Rekord für die Fluggesellschaft aufgestellt.

16 Stunden Flugzeit

Der Charterflug startete im fernen Perth in Australien und landete schließlich direkt im italienischen Turin. Die genaue Flugzeit betrug unglaubliche 16 Stunden und 27 Minuten. Wer sich diesen Mega-Trip angetan hat? Niemand Geringeres als die Fußball-Stars von Juventus Turin.

Die Italiener absolvierten in Australien eine Preseason-Tour und bestritten dort unter anderem ein Vorbereitungs-Derby gegen Inter Mailand. Für die direkte Heimreise nach Italien charterte der Verein den Flieger der Turkish Airlines, um den Spielern lästige Zwischenstopps zu ersparen.

Mega-Flotte wächst weiter

Bereits der Hinflug der leeren Maschine von Istanbul nach Perth hatte rund 14,5 Stunden gedauert. Mit dem nun absolvierten Rückflug unterstreicht die Fluglinie ihre beeindruckenden Kapazitäten für extreme Langstrecken.

Die Airline befindet sich ohnehin auf einem rasanten Wachstumskurs: Im Zeitraum Jänner bis Juli 2026 beförderte man stolze 54 Millionen Passagiere. Mit einer Flotte von 536 Flugzeugen steuert das Unternehmen 358 Ziele in 133 Ländern an – und ist damit die Fluglinie, die weltweit die meisten Länder anfliegt.

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