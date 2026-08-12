Transfersommer
Europas Geld-Liga auf Rekordkurs
Europas Fußball erlebt einen Transfersommer der Superlative. Und mittendrin könnte auch David Alaba noch für einen spektakulären Wechsel sorgen: Laut der portugiesischen Zeitung "Récord" bereitet Al-Sadd aus Katar einen Vorstoß beim ablösefreien ÖFB-Kapitän vor. Während der 34-Jährige noch auf Klubsuche ist, sind andernorts längst vier Transfers über der 100-Mio.-Marke abgewickelt. Und der Markt bleibt noch geöffnet.
Neue Wüsten-Spur bei Alaba
Nach seinem Vertragsende bei Real Madrid ist Alabas Zukunft offen. Zuletzt wurde der Wiener mit Vereinen aus der Serie A in Verbindung gebracht, jetzt führt eine neue Spur nach Doha. Laut "Récord" rückte Alaba bei Al-Sadd nach dem gescheiterten Werben um Nayef Aguerd ganz nach oben auf die Wunschliste. Ein erstes offizielles Angebot werde vorbereitet.
Für Alaba selbst würde keine Ablöse fällig. Damit ist er die Ausnahme in einem Sommer, in dem vor allem die Premier League die Dimensionen vorgibt.
Chelsea knackt schon die 400 Millionen
138 Mio. Euro kostete Chelsea Morgan Rogers – kein Spieler war diesen Sommer bisher teurer. Manchester City liegt mit Elliot Anderson (135 Mio.) knapp dahinter. Tottenham holte Sandro Tonali für 108 Mio. und Mateus Fernandes für weitere 99 Mio.
Doch erst die Gesamtbilanz zeigt Englands finanzielle Wucht: 13 der 25 teuersten Zugänge wechselten in die Premier League. Chelsea führt auch bei den Gesamtausgaben klar. 407,95 Mio. investierten die Londoner bereits in 17 Neue. Tottenham hält bei 267 Mio., Manchester City bei 177,2 Mio. und Arsenal bei 176,5 Mio.
Real hält mit 225 Millionen dagegen
Der teuerste Transfer außerhalb Englands führt nach Madrid. Real holte den erst 19-jährigen Yan Diomande für 125 Mio. von RB Leipzig. Zusammen mit Marc Cucurella (55 Mio.) kosteten allein diese beiden Neuen 180 Mio. Insgesamt hat Real bereits 225 Mio. investiert. Barcelona verpflichtete Anthony Gordon für 70 Mio.
Auch Italien hat seinen großen Sommerdeal: Milan zahlte 74 Mio. für Gonçalo Ramos. Napoli holte Rasmus Højlund für 44 Mio. von Manchester United. In Deutschland führt Bayern mit 106,95 Mio. die Ausgabenliste an. Ismael Saibari und Nathaniel Brown kosteten jeweils 50 Mio.
Der Rekordsommer ist noch nicht abgerechnet
Allein die zehn teuersten Transfers summieren sich bereits auf mehr als 900 Mio. Euro. Chelsea hat im Alleingang die 400-Mio.-Grenze überschritten – und noch ist das Transferfenster geöffnet.
Damit können sowohl die Rangliste als auch die Gesamtrechnung noch kräftig wachsen. Auch Alaba gehört weiterhin zu den prominenten offenen Personalien. Erst nach der Deadline steht fest, welche Dimension dieser Transfersommer tatsächlich erreicht. Der Kurs Richtung Rekord ist jedenfalls eingeschlagen.
Österreich kassiert beim Millionen-Poker
Die heimische Bundesliga spielt dagegen finanziell in einer anderen Gewichtsklasse. Salzburg hat mit 35,7 Mio. zwar mit Abstand am meisten investiert. Zum Vergleich: Chelsea gab mehr als das Elffache aus, Rogers allein kostete fast viermal so viel wie der komplette Salzburger Einkauf.
Auf der Einnahmenseite dreht sich das Bild. Salzburg kassierte bereits 77 Mio. und liegt damit 41,3 Mio. im Plus. Der teuerste Österreicher dieses Sommers kommt ebenfalls aus der Mozartstadt: Jannik Schuster (20) wechselte für 18 Mio. von Salzburg zu Brentford. Patrick Wimmer (25) ging für zehn Mio. von Wolfsburg nach Hoffenheim. Neu auf Platz drei liegt Romano Schmid (26): Frosinone zahlt für den ÖFB-Teamspieler rund 8,5 Mio. an Werder Bremen, weitere zwei Mio. können als Boni dazukommen. Mit Florian Grillitsch (31) holte der Serie-A-Aufsteiger am Mittwoch gleich einen zweiten Österreicher – der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Braga. Die Wiener Austria kassierte für David Puczka (21) sechs Mio. bei dessen Wechsel nach Genua.
Damit wechselten allein Schmid, Puczka und Grillitsch in diesem Sommer nach Italien – und verstärken dort die wachsende Österreicher-Fraktion.
Titelverteidiger: Bayern München
Topfavorit: Bayern München
Herausforderer: Borussia Dortmund
Teuerster Transfer: Ismael Saibari → Bayern, 50 Mio. € / Nathaniel Brown → Bayern, 50 Mio. €
Top-Ausgeber: Bayern München, 106,95 Mio. €
Supercup: 22. August, Dortmund – Bayern
Pokalfinale: 29. Mai 2027, Berlin
Titelverteidiger: Arsenal
Topfavorit: Arsenal
Herausforderer: Manchester City
Teuerster Transfer: Morgan Rogers, Aston Villa → Chelsea, 138 Mio. €
Top-Ausgeber: Chelsea, 407,95 Mio. €
Community Shield: 16. August, Arsenal – ManCity
Transfer-Deadline: 1. September, 23 Uhr BST
FA-Cup-Finale: 22. Mai 2027, Wembley
Titelverteidiger: Barcelona
Topfavoriten: Barcelona, Real Madrid
Teuerster Transfer: Yan Diomande, RB Leipzig → Real Madrid, 125 Mio. €
Top-Ausgeber: Real Madrid, 225 Mio. €
Supercopa: 2.–7. Februar 2027
Copa-Finale: 24. April 2027
Saisonstart: 22. August 2026
Titelverteidiger: Inter
Topfavoriten: Inter, Napoli, Milan, Juventus
Teuerster Transfer: Gonçalo Ramos, PSG → AC Milan, 74 Mio. €
Top-Ausgeber: Juventus, 137,15 Mio. €
Weitere Topdeals: Højlund → Napoli, 44 Mio. €; Openda → Juventus, 42,75 Mio. €
Coppa-Italia-Finale: 19. Mai 2027
Supercoppa: Termin noch offen
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