Entscheidung um Bayern-Boss Max Eberl (52) gefallen

Sportvorstand Max Eberl und CEO Jan-Christian Dreesen stehen beim FC Bayern München vor einer Verlängerung ihrer Verträge. Der Präsidialausschuss hat grünes Licht gegeben.

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Der Präsidialausschuss, der sich um die Personal-Entscheidungen für den Vorstand kümmert, hat sich in einer geheimen Sitzung für die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl und CEO Jan-Christian Dreesen ausgesprochen. Bayern-Präsident Herbert Hainer teilte diese Entscheidung Eberl persönlich auf der Asien-Reise der Münchner mit. Auch für Österreichs Fußball-Fans, die das Geschehen beim deutschen Rekordmeister aufmerksam verfolgen, stehen damit wichtige personelle Weichenstellungen fest.

Entscheidung durch den Aufsichtsrat

Die endgültige Abssegnung des Vorschlags obliegt dem neunköpfigen Aufsichtsrat. Die entsprechende Sitzung wurde für Dienstag, den 25. August, anberaumt. Eberl hat die erforderliche Mehrheit mit fünf von neun Stimmen bereits sicher. Neben dem Vorsitzenden Herbert Hainer sitzen im Präsidialausschuss die Vertreter der drei Anteilseigner Dr. Jan Heinemann (adidas AG), Dr. Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender der Audi AG) und Michael Diekmann (Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz SE) sowie Ehrengast und Aufsichtsrat Uli Hoeneß, der prägenden Einfluss auf die Kernentscheidungen ausübt.

Enger Kontakt zu den Klub-Granden

In den vergangenen 80 Tagen suchte Eberl verstärkt die Nähe zu Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. Der regelmäßige Austausch, insbesondere bezüglich seiner Transfer-Tätigkeiten, wurde von den Oberbossen positiv registriert. Nach dem Pokalfinale Mitte Mai bezifferte Hoeneß die Chancen auf eine Weiterbeschäftigung Eberls noch auf 60 zu 40 Prozent. Beim Trainingslager am Tegernsee schätzte er diese auf 100 Prozent – kurz nach der geheimen Sitzung des Präsidialausschusses am 30. Juli.

Gute Vorbereitung bei Verhandlungen

Positiv bewertet wurden zudem Eberls Verhandlungen bei den Transfers von Nathaniel Brown und Ismael Saibari sowie sein Durchhaltevermögen auf dem Transfermarkt. Die Gespräche mit CEO Dreesen werden ab dieser Woche aufgenommen. Die genaue Laufzeit der Verträge ist sowohl bei Eberl als auch bei Dreesen derzeit noch offen.