ÖFB-Stars bestehen Medizincheck bei Sensationsklub

Jetzt steht dem Transfer von Romano Schmid und Florian Grillitsch zu Frosinone Calcio wohl nichts mehr im Weg.

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Die ÖFB-Stars wechseln im Doppelpack nach Italien zu Serie-A-Aufsteiger Frosinone. Die beiden Mittelfeldspieler haben am Dienstag ihre Medizinchecks in Rom bereits jeweils erfolgreich absolviert. Die offiziellen Transferbekanntgaben dürften damit nur mehr eine Formsache sein.

Schmid wechselt für 8,5 Millionen plus Boni

Für Schmid überweist Frosinone rund 8,5 Millionen Euro plus zwei mögliche Millionen an Boni an Werder Bremen, Grillitsch kommt ablösefrei von SC Braga. Schmid war am Montag nicht mit Werder ins Trainingslager gereist, sondern zu finalen Vertragsgesprächen nach Italien. Der Steirer spielte seit 2020 für Bremen, sein Vertrag lief aber nur noch eine Saison. Unter Ralf Rangnick ist der 26-Jährige im ÖFB-Team zum Stammspieler avanciert. Sein letztes von bisher vier Länderspiel-Toren gelang dem 1,68-Meter-Mann im Juni in der WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (3:1).

Grillitsch hatte bereits während der WM von einer Option Gebrauch gemacht, nach nur einer Saison beim portugiesischen Erstligisten Braga aus seinem Vertrag auszusteigen. Seither war der 31-jährige Niederösterreicher auf Clubsuche. Der 61-fache Internationale, bei Österreichs WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3) zur Pause eingewechselt, war vor seinem Italien-Engagement auch bereits in Deutschland bei Bremen und Hoffenheim sowie bei Ajax Amsterdam und ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Real Valladolid in Spanien tätig.

Frosinone will mit US-Millionen durchstarten

Der Klub aus der wenige Kilometer von Rom entfernten Kleinstadt (Region Latium) hatte letzte Saison noch gegen den Abstieg aus der 2. italienischen Liga gekämpft. 2025/26 war mit Platz zwei in der Serie B sensationell der Aufstieg in die oberste Spielklasse gelungen. Im Juli wurde mehrheitlich vom US-Fonds Clara Vista übernommen worden.

Die Investmentgesellschaft, in deren Mehrheitsbesitz auch der englische Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town steht, zahlte für 80 Prozent der Clubanteile 41,5 Millionen Euro und will weiter in Frosinone investieren. Neben dem ÖFB-Duo ist auch eine Verpflichtung von Salzburgs Linksverteidiger Aleksa Terzic im Gespräch.