Alessandra Ambrosio hat sich verlobt – so romantisch war der Antrag

Alessandra Ambrosio sagt „Ja“! Das brasilianische Topmodel hat sich mit ihrem Freund Buck Palmer verlobt und die romantischen Bilder mit ihren Fans geteilt.

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"I’d choose you in this life and every life. Here’s to forever, my love." – mit diesen emotionalen Worten verkündet Alessandra Ambrosio ihre Verlobung auf Instagram. Dazu zeigt die 45-Jährige eine ganze Reihe romantischer Schnappschüsse. Auf den Bildern stehen sie und Buck Palmer eng umschlungen am Strand, umgeben von einem großen Herz aus Blüten. Auf einem der Fotos geht Palmer vor seiner Liebsten auf die Knie. Ambrosio strahlt ihn dabei glücklich an – der romantische Moment scheint perfekt eingefangen.

Seit 2024 ein Paar

Das erste gemeinsame Selfie der beiden Turteltauben tauchte im November 2024 in Ambrosios Instagram-Story auf. Seit Anfang Januar 2025 zeigen sich die beiden auch immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Viel ist über Palmer nicht bekannt: Der gebürtige Australier arbeitet als Schmuckdesigner und hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Venice Beach in Kalifornien verlegt. Seine Schmuckstücke, die sich vor allem an Männer richten, kosten je nach Modell zwischen rund 120 und 1.000 Euro.

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Auch privat scheinen Ambrosio und Palmer einiges zu verbinden. Beide lieben das Leben am Wasser und die Natur. Für die gebürtige Brasilianerin ist das Meer ohnehin seit ihrer Kindheit ein wichtiger Teil ihres Lebens. "Wir trugen immer Badeanzüge, es war wie eine zweite Haut für uns", erinnerte sie sich 2019 in einem "Fashionista"-Interview an ihre Jugend. Die romantische Verlobung am Strand passt da wohl perfekt zu dem Paar.

Ihr Verlobter war schon einmal verheiratet

Für Buck Palmer ist es nicht die erste Ehe. Der Australier war von 2015 bis 2017 mit dem Model Ashley Hart verheiratet. Hart ist die Schwester von Jessica Hart, die ebenfalls als Model arbeitet und gemeinsam mit Alessandra Ambrosio für Victoria’s Secret vor der Kamera stand. Nun beginnt für Palmer und Ambrosio ein neues Kapitel – und nach den romantischen Bildern vom Strand könnte es kaum verliebter aussehen.

"Forever, my love"

Mit ihrem Instagram-Post macht Ambrosio jedenfalls deutlich, wie glücklich sie mit ihrem zukünftigen Ehemann ist. Ihr Versprechen könnte romantischer kaum sein: Sie würde ihn "in diesem Leben und in jedem Leben" wieder wählen. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist bislang nicht bekannt.