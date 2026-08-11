Geheim-Hochzeit? ESC-Star Kaleen klärt auf

Erst Kuss-Fotos im weißen Kleid, dann Verwirrung im Netz: Hat ESC-Star Kaleen etwa längst klammheimlich Ja gesagt?

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Schon vor geraumer Zeit sorgte die ehemals österreichische Song-Contest-Starterin für Rätselraten, als sie erste "Bride to be"-Eindrücke im Netz teilte. Als nun erneut Bilder auftauchten, auf denen sich Kaleen an der Seite ihres Verlobten im strahlend weißen Kleid präsentiert, schien der Fall für viele Fans klar zu sein: Die Hochzeitsglocken müssen bereits geläutet haben!

Doch die Künstlerin löste das Rätsel auf Instagram prompt selbst auf. Bei dem romantischen Get-together handelte es sich keineswegs um die Trauung, sondern um einen gemeinsamen Urlaub: "Das war der beste gemeinsame Bachelor- und Bachelorette-Trip mit den besten Freunden überhaupt", klärte Kaleen ihre Community strahlend auf. Das Paar entschied sich also für eine gemeinsame Abschiedsparty vom Junggesellen-Dasein im Freundeskreis.

Versteckter Hinweis verrät Hochzeitsdatum

Kaleen mit ihren Mädels © Instagram

Wer beim Durchscrollen ihrer Postings allerdings genau hinsieht, stößt auf ein vielsagendes Detail zum echten Festtag. In einer ihrer Bildunterschriften merkte Kaleen nämlich an, dass dies der absolut letzte Tag sei, an dem sie derartige "Vorhochzeits-Dinge" posten könne.

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Kombiniert man die Hinweise aus ihren Beiträgen, lässt sich das finale Datum recht präzise eingrenzen: Alles deutet darauf hin, dass sich die beiden bereits am 12. August das Ja-Wort geben werden. Lange müssen sich die Fans also wohl nicht mehr gedulden, bis aus den Probe-Schnappschüssen im weißen Kleid echte Hochzeitsfotos werden.