Kim Kardashian posiert in durchsichtigem Top im Meer

Das Mitglied des Millionenschweren Kardashian-Clan postete eine Serie von Bildern, die sie beim Plantschen im hüfthohen Wasser abbilden.

Dabei zeigt sich das Starlet in einem knappen Höschen, einem durchsichtigen weißen Top und platinblonder nasser Strandmähne unter strahlend blauem Himmel. Wo die traumhaften Schnappschüsse aufgenommen wurden, gibt Kim nicht bekannt.

Heiße Post-Trennungs Pics?

Man munkelt der Reality-Star habe sich kürzlich von Beau Pete Davidson getrennt, da die beiden immer weniger Zeit miteinander zu verbringen scheinen. Pete befindet sich seit letztem Monat in Cairns, Australien, um seinen neuen Film „Wizards“ in den Kasten zu bringen. Kim besuchte ihn bereits via Privatjet, doch die Distanz scheint es den beiden dennoch schwer zu machen. Ein Vertrauter beruhigt jedoch: „Die beiden hängen immer noch sehr aneinander und geben sich große Mühe“.