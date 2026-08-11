Peter Kraus: Schlager-Ikone erteilt ihm Abfuhr

Er zählt zu den absolut unangefochtenen Größen des Business: Rock-'n'-Roll-Legende Peter Kraus steht auch mit seinen 87 Jahren noch mit voller Leidenschaft auf der Bühne und feiert Erfolge. Doch eine Kollegin schließt eine Zusammenarbeit aus.

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Für sein Erfolgsalbum nahm Kraus zeitlose Klassiker neu auf – darunter auch den Kult-Hit "Blue Bayou", der in der deutschsprachigen Version einst durch Paola Felix (75) berühmt geworden war. Was läge da näher, als den Song gemeinsam mit der Schweizer Schlager-Ikone einzusingen? Schließlich verbindet die beiden Stars seit Dekaden eine enge Freundschaft, und auch privat läuft man sich durch gemeinsame Aufenthalte im sonnigen Tessin regelmäßig über den Weg.

So kam die Absage ans Licht

Paola Felix, Heino und seine verstorbene Ehefrau Hannelore Kramm (v.l.n.r.). © Getty Images

Details zu diesem musikalischen Korb enthüllte Peter Kraus nun im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) in der Samstagabend-Show "Verstehen Sie Spaß?". Als Schöneberger auf die enge Verbundenheit der beiden zu sprechen kam und voller Vorfreude nachhakte: "Ah, mit Paola hast du ein Duett gesungen?", musste der 87-Jährige mit einem schmunzelnden, aber ehrlichen Geständnis zurückrudern. Paola habe das Angebot für die Zusammenarbeit ausgeschlagen.

Warum sich die beliebte Schweizerin gegen das Comeback am Mikrofon entschied, ließ der Rock-’n‘-Roll-Star in der Sendung zwar offen – bekannt ist jedoch, dass sich Paola Felix seit dem Tod ihres Ehemanns Kurt Felix weitgehend aus dem aktiven Musikgeschäft zurückgezogen hat.

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Gold-Glanz auch ohne die Schweizer Schlager-Ikone

Dem grandiosen Erfolg des Albums tat die Absage der langjährigen Freundin am Ende allerdings keinen Abbruch. Peter Kraus sang den Titel schließlich ohne sie ein und bewies einmal mehr seinen Riecher für zeitlose Ohrwürmer: Die Platte "Idole" verkaufte sich hervorragend und bescherte dem junggebliebenen Entertainer eine weitere Gold-Auszeichnung für seine bereits beachtliche Sammlung. Und die Freundschaft im Tessin wird unter dem kleinen musikalischen Korb garantiert genauso wenig gelitten haben.