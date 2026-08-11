Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben geheiratet!

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind verheiratet! Der Fußball-Superstar und die Influencerin gaben sich in Portugal in einer intimen Zeremonie das Jawort – nur ihre fünf Kinder waren dabei.

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Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez wollten offenbar ganz unter sich bleiben. Das Paar heiratete am Dienstag in einer privaten und intimen standesamtlichen Zeremonie in Cascais, Portugal.

Mit dabei waren ausschließlich ihre fünf Kinder. Große Promi-Gästelisten, Kameras und eine pompöse Zeremonie? Fehlanzeige.

Ronaldo selbst machte die Nachricht anschließend auf Instagram öffentlich. Der 41-Jährige veröffentlichte ein Foto der beiden Eheringe und schrieb dazu lediglich: "C❤️G."

Ein Sprecher des Fußballstars bestätigte die Hochzeit ebenfalls: "Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez wurden heute in einer standesamtlichen Zeremonie in Cascais, Portugal, verheiratet und sind nun offiziell Ehemann und Ehefrau."

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Zehn Jahre Liebe

Die beiden sind bereits seit rund zehn Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sich Ronaldo und Rodriguez 2016 in Madrid, als Georgina in einem Gucci-Geschäft arbeitete.

Ihre Beziehung machten die beiden Anfang 2017 öffentlich. Seitdem gehören sie zu den bekanntesten Paaren der Fußball- und Promiwelt.

Im August 2025 folgte schließlich die Verlobung. Georgina zeigte damals auf Instagram ihren Ring und schrieb: "Ja, ich will. In diesem und in jedem Leben." Nun haben die beiden ihr Versprechen wahr gemacht – und ihre Hochzeit trotzdem so privat wie möglich gehalten.

Fans warteten bereits vor falscher Kirche

Besonders kurios: Erst wenige Tage vor der tatsächlichen Hochzeit waren zahlreiche Fans davon ausgegangen, dass Ronaldo und Georgina in der Kathedrale von Funchal heiraten würden. Vor der Kirche versammelten sich deshalb bereits Menschenmengen. Doch daraus wurde nichts. Die Zeremonie dort gehörte einem völlig anderen Paar.

Ronaldo und Georgina entschieden sich stattdessen für eine stille Trauung in Cascais. Nach zehn gemeinsamen Jahren sind sie nun offiziell Ehemann und Ehefrau.