Sieben Jahre Abstinenz: Brad Pitt trinkt wieder Alkohol

Oscar-Preisträger Brad Pitt trinkt nach jahrelanger Abstinenz wieder Alkohol.

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"Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden", sagte er im Interview mit dem Magazin "Esquire" und fügte hinzu: "Auf etwas gemäßigtere Weise. Ich bin ein paar Mal übermütig geworden, habe dann aber gemerkt: "Ja, nee, das tut mir nicht gut." Nicht in großen Mengen."

Pitt hatte im vergangenen Jahr von seiner Zeit bei den Anonymen Alkoholikern berichtet. "Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien. Ich war wirklich offen. Ich habe alles ausprobiert, was man mir angeboten hat", sagte Pitt im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard".

Zu viele Probleme selbst verschuldet

Im Interview mit der US-Zeitschrift "GQ Style" hatte der Schauspieler im Jahr 2017 nach der Trennung von Angelina Jolie gesagt, dass er in Therapie sei und von Alkohol Abstand halte. Er habe vorher zu viel getrunken und viele der Probleme selbst verschuldet.

In dem Interview nun gab der 62-Jährige zu, in seinem Leben für eine kurze Zeit Selbstmordgedanken gehabt zu haben, obwohl er eigentlich ein absoluter Optimist sei. "In dieser kurzen Phase dachte ich einfach – ich konnte einfach keinen Ausweg sehen." Der Schmerz sei erdrückend gewesen. "Ich hatte aber nicht vor, es tatsächlich zu tun."

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf ist rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at )