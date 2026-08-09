Nicht-Hochzeit: Ronaldo lacht über Hysterie

Auf Madeira herrschte am Samstag Hochzeitsfieber – zumindest bei den Fans von Cristiano Ronaldo.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tausende Schaulustige, Journalisten und Fotografen versammelten sich vor der Kathedrale von Funchal, weil sie überzeugt waren, dass der 41-jährige Superstar dort seiner Verlobten Georgina Rodríguez das Jawort geben würde. Doch am Ende standen ein völlig anderes Brautpaar vor dem Altar.

Ronaldo und Rodríguez sind seit 2025 verlobt. Der Portugiese hatte zudem angekündigt, nach der Weltmeisterschaft heiraten zu wollen. Für zusätzliche Spekulationen sorgte Rodríguez mit einem Instagram-Post, in dem sie für den 9. August ein "neues Kapitel, kreiert mit ganz viel Liebe" ankündigte.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Als sich dann herausstellte, dass in Funchal tatsächlich eine Hochzeit stattfand, nahm das Gerücht endgültig Fahrt auf. Doch die Braut hieß Fatima Nicole Cunha-Teixeira, ihr Bräutigam Fabio Ramos. Mit Ronaldo hatten die beiden nichts zu tun.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Für das Paar wurde die Verwechslung allerdings zum Albtraum: Fans umringten das Hochzeitsauto, ein Mitglied der Hochzeitsgesellschaft musste sogar rufen: "Das ist nicht Georgina!"

Ronaldo reagiert

Ronaldo selbst nahm die kuriose Geschichte offenbar mit Humor. Auf einen Beitrag über die Menschenmassen vor der Kathedrale reagierte er mit mehreren Lach-Emojis.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch seine Schwester Elma zeigte sich fassungslos: "Warum denken diese Leute, dass Ronaldo heiraten würde, wenn er es selbst nie angekündigt hat?"

Ob Ronaldo und Georgina tatsächlich noch in diesem Jahr heiraten, bleibt damit offen. Seine Schwester Katia hatte erst im Juli erklärt: "Es gibt kein festgelegtes Datum."