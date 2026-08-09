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Nicht-Hochzeit: Ronaldo lacht über Hysterie

Ein elegant gekleidetes Paar posiert auf einer Yacht, der Mann küsst die Frau auf die Stirn.
© Instagram
Auf Madeira herrschte am Samstag Hochzeitsfieber – zumindest bei den Fans von Cristiano Ronaldo.
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Tausende Schaulustige, Journalisten und Fotografen versammelten sich vor der Kathedrale von Funchal, weil sie überzeugt waren, dass der 41-jährige Superstar dort seiner Verlobten Georgina Rodríguez das Jawort geben würde. Doch am Ende standen ein völlig anderes Brautpaar vor dem Altar.

Ronaldo und Rodríguez sind seit 2025 verlobt. Der Portugiese hatte zudem angekündigt, nach der Weltmeisterschaft heiraten zu wollen. Für zusätzliche Spekulationen sorgte Rodríguez mit einem Instagram-Post, in dem sie für den 9. August ein "neues Kapitel, kreiert mit ganz viel Liebe" ankündigte.

Als sich dann herausstellte, dass in Funchal tatsächlich eine Hochzeit stattfand, nahm das Gerücht endgültig Fahrt auf. Doch die Braut hieß Fatima Nicole Cunha-Teixeira, ihr Bräutigam Fabio Ramos. Mit Ronaldo hatten die beiden nichts zu tun.

Für das Paar wurde die Verwechslung allerdings zum Albtraum: Fans umringten das Hochzeitsauto, ein Mitglied der Hochzeitsgesellschaft musste sogar rufen: "Das ist nicht Georgina!"

Ronaldo reagiert

Ronaldo selbst nahm die kuriose Geschichte offenbar mit Humor. Auf einen Beitrag über die Menschenmassen vor der Kathedrale reagierte er mit mehreren Lach-Emojis.

Auch seine Schwester Elma zeigte sich fassungslos: "Warum denken diese Leute, dass Ronaldo heiraten würde, wenn er es selbst nie angekündigt hat?"

Ob Ronaldo und Georgina tatsächlich noch in diesem Jahr heiraten, bleibt damit offen. Seine Schwester Katia hatte erst im Juli erklärt: "Es gibt kein festgelegtes Datum."

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