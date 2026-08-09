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Kontrolle verloren

Falsche Durchsage löst Panik auf Kreuzfahrtschiff aus

Großes Kreuzfahrtschiff verlässt den Hafen bei Sonnenuntergang, viele Balkonkabinen sichtbar.
© Getty Images
Schreckmoment auf der MSC Divina: Eine gefälschte Notfalldurchsage hat zahlreiche Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff in Aufregung versetzt.
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Sechs italienische Passagiere stehen im Verdacht, die Meldung über das Bordlautsprechersystem verbreitet zu haben. Gegen sie wird inzwischen ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Juli gegen 6.30 Uhr, während sich das Schiff auf dem Weg von Marmaris in der Türkei nach Neapel befand. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Männer eine Schwachstelle im internen System genutzt haben, um Zugriff auf die Lautsprecheranlage zu erhalten.

Kontrolle verloren

Über zwei Decks war anschließend eine beunruhigende Nachricht zu hören: Der Kapitän habe die Kontrolle über das Schiff verloren, die MSC Divina treibe manövrierunfähig auf dem Meer. Mehrere Passagiere gerieten daraufhin in Sorge und verständigten die italienische Küstenwache.

Das Kreuzfahrtschiff MSC Divina fährt auf dem offenen Meer bei sonnigem Wetter.
© Getty Images

Der Kapitän stellte den Vorfall wenig später klar und entschuldigte sich bei den Reisenden. Bei der Ankunft in Neapel gingen Behörden und Grenzpolizei an Bord und identifizierten die sechs mutmaßlichen Urheber.

MSC Cruises bestätigte den Vorfall. Die Reederei betonte: "Zu keinem Zeitpunkt wurden die Schiffssysteme – einschließlich der Computersysteme – gehackt oder kompromittiert." Die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen worden.

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