Kontrolle verloren
Falsche Durchsage löst Panik auf Kreuzfahrtschiff aus
Sechs italienische Passagiere stehen im Verdacht, die Meldung über das Bordlautsprechersystem verbreitet zu haben. Gegen sie wird inzwischen ermittelt.
Der Vorfall ereignete sich am 30. Juli gegen 6.30 Uhr, während sich das Schiff auf dem Weg von Marmaris in der Türkei nach Neapel befand. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Männer eine Schwachstelle im internen System genutzt haben, um Zugriff auf die Lautsprecheranlage zu erhalten.
Kontrolle verloren
Über zwei Decks war anschließend eine beunruhigende Nachricht zu hören: Der Kapitän habe die Kontrolle über das Schiff verloren, die MSC Divina treibe manövrierunfähig auf dem Meer. Mehrere Passagiere gerieten daraufhin in Sorge und verständigten die italienische Küstenwache.
Der Kapitän stellte den Vorfall wenig später klar und entschuldigte sich bei den Reisenden. Bei der Ankunft in Neapel gingen Behörden und Grenzpolizei an Bord und identifizierten die sechs mutmaßlichen Urheber.
MSC Cruises bestätigte den Vorfall. Die Reederei betonte: "Zu keinem Zeitpunkt wurden die Schiffssysteme – einschließlich der Computersysteme – gehackt oder kompromittiert." Die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen worden.
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