Thriller: Unsere Tipps für Gänsehaut

Serienkillerinnen und andere Gestalten: Diese Bücher dürfen sie sich nicht entgehen lassen.

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Zart-heitere Sommerromane sind schön für die gute Stimmung, packende Krimis tun gut beim Mitfiebern, aber manchmal muss es etwas anderes sein. Manchmal muss man sich beim Lesen einfach so richtig gruseln, bis einem die Gänsehaut den Rücken hinabläuft ... Darum haben wir jetzt für Sie eine Auswahl der spannendsten neuen Thriller.

Buchcover von "Keine Angst, Darling" von Vera Buck mit gezeichneter Frau und Messer. © Verlag

BUCK: "Keine Angst, Darling"

Influencerin Lea scheint alles zu haben: eine zauberhafte Familie, ein makelloses Zuhause und eine beneidenswerte Karriere. Doch plötzlich herrscht Funkstille auf ihrem Kanal. Ihre Schwester Paula macht sich Sorgen, reist von Deutschland in die USA. Dort will Leas Mann sie beschwichtigen; seine Frau sei auf einem Retreat. Doch Paula glaubt das nicht und findet bald Risse in der perfekten Fassade. Vera Buck wurde für ihre Bücher bereits mehrfach ausgezeichnet, "Das Baumhaus" und "Der dunkle Sommer" schafften es auf Anhieb in die Spiegel-Bestsellerliste. Ihr neuer Wurf, Keine Angst, Darling, ist ein packender Thriller, der in der Welt der Influencer spielt und bei dem Schein und Sein schwer auseinanderzuhalten sind.

Ausschnitt des Covers von "Die Wahrheit über Ruby Cooper" von Liz Nugent vor pinkem Hintergrund. © Verlag

NUGENT: "Die Wahrheit über Ruby Cooper"

Vielleicht kennen Sie das Buch Seltsame Sally Diamond von Liz Nugent? Wir haben es vor Kurzem hier vorgestellt. Nun ist ein neuer Wurf der Autorin zu haben. In Die Wahrheit über Ruby Cooper geht es um das Geschwisterpaar Ruby und Erin, das ein idyllisches Leben in Boston führt, stark eingebunden in die Kirchengemeinschaft. Mit sechzehn wird Ruby in einen Vorfall verwickelt, der ihr Leben nachhaltig beeinflusst, und sie flieht nach Dublin, in die Heimat ihrer Mutter. Erschütternde, düstere Geschichte über Ereignisse, die alles verändern.

Buchcover: Frau mit grauen Haaren hält einen Hammer hinter dem Rücken, Titel "Zu alt für sowas". © Verlag

DOWNING: "Zu alt für sowas"

Vergangenheit. Lottie Jones ist schon über siebzig, hat sich ein beschauliches, nettes Leben eingerichtet. Sie liebt den wöchentlichen Bingoabend und Tratschen mit ihren Freundinnen. Was sie nicht liebt, ist, wenn jemand Nachforschungen über sie anstellt. So, wie es die TV-Produzentin Plum Dixon vorhat. Die will eine Doku-Serie über Lottie drehen, in der es um ungelöste Morde geht. Weil Lottie vielleicht doch mehr damit zu tun hat, muss sie auf der Hut sein, dass die Vergangenheit sie nicht einholt. Schwarzgalliger Text, der brutal unterhaltsam ist und zeigt: Ältere soll man nie unterschätzen.

Blutiger Apfel mit Nägeln und Buchcover-Text, Thriller: "Secret – Du sollst mich fürchten". © Verlag

S.T. ABBY: "Secret"

Düster. Secret - Du sollst mich fürchten ist Band eins der BookTok-Sensation aus den USA. Weitere Bände sind schon zu haben, bzw. bald. Lana Myers ist die meistgesuchte Serienkillerin der USA - sie hat Rache an einer Gruppe Männer geschworen nach einem bestialischen Verbrechen. Agent Bennett ist ihr auf den Fersen. Düstere und heftige Reihe der bereits 2021 verstorbenen Autorin.