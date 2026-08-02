Van der Bellen trauert um Bestseller-Autorin Monika Helfer

Die vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Autorin Monika Helfer ist am Sonntag nach einem Sturz überraschend gestorben. Nun reagiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

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Van der Bellen schreibt auf X (ehemals Twitter): "Wenige konnten das einfache Leben mit so viel Eleganz und Würde wiedergeben wie Monika Helfer." Er führt fort: "Ihre einfühlsame Stimme hat die österreichische Literatur mit jedem Buch mehr bereichert." Der Bundespräsident sprach seinen Beileid an Witwer Michael Köhlmeier und ihren Angehörigen aus.

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Diese Nachricht verbreitete der Hanser Verlag am Sonntagnachmittag. Helfer, Ehefrau des Literaten Michael Köhlmeier und Mutter von vier Kindern, darunter der 2003 bei einer Wanderung abgestürzten Paula Köhlmeier, wurde 78 Jahre alt. Mit ihrem Bestseller-Roman "Die Bagage" (2020) schrieb sie sich in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsliteratur.

Im Garten gestürzt

Nach Informationen der APA ist Helfer am Samstag in ihrem Garten gestürzt, wobei sie mit dem Kopf auf einem Stein aufkam. Sie wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, wo sie in der Nacht verstorben ist. "Die ganze Familie steht unter Schock", sagte eine Angehörige.

"Monika Helfer hat mit ihrer geraden, klaren, wahrhaftigen Literatur die Welt lebendiger gemacht. Mit ihrem Tod verlieren wir Schönheit", würdigte Verleger Jo Lendle die Autorin, die zuletzt in Hohenems und Wien gelebt hat und die in den vergangenen Jahren regelmäßig neue Bücher veröffentlicht hat.

Autofiktionale Familien-Trilogie

Monika Helfer wurde am 18. Oktober 1947 in Au im Bregenzerwald geboren. Sie wuchs in einem Kriegsversehrtenheim bei Bludenz auf, wo ihr Vater, der im Krieg ein Bein verloren hatte, Verwalter war. Als Kind schon "lesesüchtig", begann sie mit elf Jahren zu schreiben, damals starb ihre Mutter. Zugleich verlor sie ihr Zuhause, die Kinder wurden in der Verwandtschaft aufgeteilt, und sie kam mit ihren Schwestern zu einer Tante nach Bregenz in beengte Verhältnisse. Ihre Familiengeschichte schrieb sie in einer autofiktionalen Trilogie nieder, die viele Jahre nach ihrem Erstling "Eigentlich bin ich im Schnee geboren" (1977) ihren literarischen Durchbruch bedeutete. Auf "Bagage" folgten die Romane "Vati" (2021), mit dem sie ihrem bücherliebenden Vater ein Denkmal setzte, und "Löwenherz" (2022) über ihren lebenskünstlerischen Bruder Richard.

Monika Helfer veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Kinderbücher und Stücke. Zu ihren Auszeichnungen zählte 2016 das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Michael Köhlmeier erhielt, mit dem sie seit 1981 verheiratet war.