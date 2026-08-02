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"Sommer und so"

MARTIN: Freunde, Liebe, Leben und so

Judith Leopold
von
Frau mit langen Haaren lächelt in die Kamera, trägt einen dunklen Blazer.
© Yunus Roy Imer
SOMMER UND SO: Roman von Rebecca Martin
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Rebecca hat Max sehr geliebt, knabbert nach Monaten noch an der Trennung. Was von der toxischen Beziehung bleibt, sind Traurigkeit und gelegentliche Panikattacken.

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Dabei hat die junge Frau ihr Leben in Berlin hinter sich gelassen, um in London durchzustarten: Hier will sie als Drehbuchautorin Erfolg haben, das Leben genießen und Glück finden. Doch sie muss als Babysitterin jobben und das Leben in der WG geht sich gerade so aus. Dann lernt sie Jeppe kennen, den älteren Filmproduzenten, dessen Leben so geordnet ist und der ihr plötzlich eine andere Welt zeigen kann. Eine, in der Geld keine Rolle spielt.

Hellblaues Buchcover mit Sonnenbrille, Kaffeetasse und dem Titel „Sommer und so“ von Rebecca Martin.
Rebecca Martin © aki

Tiefer in Welt

Rebecca Martin, die mit Frühling und so vor Jahren einen Bestseller landete, ist mit dem Roman Sommer und so wieder da. Es ist keine so oft schon gelesene Erzählung vom reichen Typen und dem armen Mädchen. Hier geht es tiefer rein in die Lebenswelt der Protagonistin, es ist kein Stereotypen-Gelage. Zudem spielt die (romantische) Liebe nicht die Hauptrolle. Rebeccas Freundinnen, ihr Umfeld sind ebenso wichtige Faktoren ihres Lebens wie die Arbeit.

Ein feiner, unterhaltsamer Roman, in dem es um Träume und Sehnsüchte geht. Großer Tipp!

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