MARTIN: Freunde, Liebe, Leben und so

SOMMER UND SO: Roman von Rebecca Martin

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rebecca hat Max sehr geliebt, knabbert nach Monaten noch an der Trennung. Was von der toxischen Beziehung bleibt, sind Traurigkeit und gelegentliche Panikattacken.

Junge Frau trifft reichen Kerl

Dabei hat die junge Frau ihr Leben in Berlin hinter sich gelassen, um in London durchzustarten: Hier will sie als Drehbuchautorin Erfolg haben, das Leben genießen und Glück finden. Doch sie muss als Babysitterin jobben und das Leben in der WG geht sich gerade so aus. Dann lernt sie Jeppe kennen, den älteren Filmproduzenten, dessen Leben so geordnet ist und der ihr plötzlich eine andere Welt zeigen kann. Eine, in der Geld keine Rolle spielt.

Rebecca Martin © aki

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Tiefer in Welt

Rebecca Martin, die mit Frühling und so vor Jahren einen Bestseller landete, ist mit dem Roman Sommer und so wieder da. Es ist keine so oft schon gelesene Erzählung vom reichen Typen und dem armen Mädchen. Hier geht es tiefer rein in die Lebenswelt der Protagonistin, es ist kein Stereotypen-Gelage. Zudem spielt die (romantische) Liebe nicht die Hauptrolle. Rebeccas Freundinnen, ihr Umfeld sind ebenso wichtige Faktoren ihres Lebens wie die Arbeit.

Ein feiner, unterhaltsamer Roman, in dem es um Träume und Sehnsüchte geht. Großer Tipp!