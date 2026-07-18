Sebauer: Eine räudige Liebesgeschichte

POPÓM heißt der neue Roman der Autorin.

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Bachmann-Text

Johanna Sebauer landete jüngst mit ihrem Buch Das Gurkerl auf hervorragende Charts-Platzierungen. Der skurrile, äußerst amüsante Text, der sich um die Auswirkungen von einem Spritzer Gurkerlwasser im Auge eines Redakteurs dreht, war in Ausschnitten beim Bachmann-Wettbewerb 2024 zu hören und konnte den 3sat- sowie den Publikumspreis einheimsen. (Mehr dazu lesen Sie hier)

Popóm © Dumont

Neuer Roman

Nun hat Sebauer, gebürtige Wienerin, die im Burgenland lebt und arbeitet, einen neuen Roman veröffentlicht. Popóm heißt dieser und dreht sich um Hendrik Popom, der eines Abends eine unangenehme Begegnung erlebt: Wer kennt es nicht, man geht noch schnell etwas einkaufen und trifft auf einen Bekannten, den man lieber nicht sehen würde ...

Versionen

Der Clou hier: Hendrik begegnet sich selber, und los geht diese rasante Doppelgänger-Geschichte. Der "echte" Hendrik will mit seinem älteren Alter Ego reden und vor allem klären, was hier los ist. Wie gut, dass sich die beiden Versionen öfter begegnen. Doch während der eine sicher ist, kann der andere die Gleichheit nicht sehen und findet für die Situation die köstliche Bezeichnung: "Klingt wie eine Liebesgeschichte. Eine räudige."

Sebauer stellt hier ein interessantes Gedankenexperiment an: Wie wäre es, sich selbst zu begegnen, welche Gefühle würden aufkommen? Der junge Hendrik ist sich zuerst nicht sicher, was er mit seinem kauzigen Doppelgänger anfangen soll, weiß er doch schon als ziemlich verpeilter Einzelgänger wenig mit sich anzufangen. Denn er steckt in einer Krise – beruflich wie beziehungstechnisch läuft’s nicht, wie er es gerne hätte. Kann diese Begegnung da helfen?

Überdreht und popkulturell

Sebauer ist die Königin der skurrilen Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Immer wieder sind es kleine Preziosen im Text, Details, die ihn so besonders machen. Stichwort Hendriks Chef und dessen Spielvorlieben. Sebauer bearbeitet hier das klassische Doppelgängermotiv auf eine überdrehte, popkulturelle Art und Weise und wirft dabei wie nebenbei existenzielle Fragen auf. Sehr unterhaltsam!