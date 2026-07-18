Bücher
TV
E-Paper
Kultur

Thriller

McFadden: Der geheime Raum

Judith Leopold
von
Frau mit Brille und kurzem, braunem Haar vor rotem Hintergrund auf einer Gala.
© Patrick McMullan via Getty Image
DIE PSYCHIATERIN - das neue Buch der Bestseller-Autorin ist da.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit "The Housemaid" ("Wenn sie wüsste") gelang der US-Autorin Freida McFadden 2022 ein internationaler Bestseller, der mittlerweile sehr prominent verfilmt wurde - mit Amanda Seyfried und Sydney Sweeney in den Hauptrollen.

Buchcover von "Die Psychiaterin" von Freida McFadden mit lila Farbgebung und Frau im Profil.
Die Psychiaterin Wurde ihr der Job zum Verhaengnis von Freida McFadden © Heyne

Weitere Serien und Filme sind in Planung; aber es gibt auch regelmäßig  neuen Lesestoff der Thriller-Autorin, die "neben" ihrer Schriftstellerinnen-Karriere als Neurologin praktiziert

Auch interessant

Krimis: Spannung für Sonnentage

Kokoska: Nicht einsam, gemeinsam

Nugent: Sally & wie sie die Welt sieht

McFaddens neuer Schocker trägt den Titel "Die Psychiaterin" und erschien im Original bereits 2022. Darin dreht sich alles um das mysteriöse Verschwinden von Dr. Adrienne Hayle, das für viel Aufsehen sorgte.

Frau mit brünettem, lockigem Haar und Brille in bordeauxfarbenem Kleid auf rotem Teppich.
Freida McFadden at The 2026 TIME100 Gala held at Jazz at Lincoln Center on April 23, 2026 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/WWD via Getty Images) © WWD via Getty Images

Kassetten gefunden

Drei Jahre später wollen Tricia und Ethan das Anwesen der verschwundenen Psychiaterin besichtigen, als ein Schneesturm die Newlyweds zur Übernachtung zwingt. Tricia sieht sich im Haus um und entdeckt ein Geheimzimmer, in dem sich unzählige Kassetten der Therapiesitzungen finden ...

McFaddens Spezialität sind rasante Thriller, die auf den ersten Blick einfach gestrickt erscheinen. Durch geschickte Wendungen ziehen sie uns tief in die Geschichten hinein. Aufhören ist unmöglich, Suchtgefahr!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nugent: Sally & wie sie die Welt sieht

Krimis: Spannung für Sonnentage

Freiheit auch für Ungeimpfte zu Weihnachten & Silvester

Radsport: Sanchez gewann Sarthe-Rundfahrt

McFadden: Der geheime Raum

Kokoska: Nicht einsam, gemeinsam

Schwerer Alko-Crash im Tunnel: 4 Verletzte

Darum musste Putin die Flugshow wirklich absagen

Trippolt: Reise ins neue Leben

Irre! Grazer sollen Wohnungen mit Bier heizen