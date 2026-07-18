McFadden: Der geheime Raum

DIE PSYCHIATERIN - das neue Buch der Bestseller-Autorin ist da.

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Mit "The Housemaid" ("Wenn sie wüsste") gelang der US-Autorin Freida McFadden 2022 ein internationaler Bestseller, der mittlerweile sehr prominent verfilmt wurde - mit Amanda Seyfried und Sydney Sweeney in den Hauptrollen.

Die Psychiaterin Wurde ihr der Job zum Verhaengnis von Freida McFadden © Heyne

Weitere Serien und Filme sind in Planung; aber es gibt auch regelmäßig neuen Lesestoff der Thriller-Autorin, die "neben" ihrer Schriftstellerinnen-Karriere als Neurologin praktiziert

McFaddens neuer Schocker trägt den Titel "Die Psychiaterin" und erschien im Original bereits 2022. Darin dreht sich alles um das mysteriöse Verschwinden von Dr. Adrienne Hayle, das für viel Aufsehen sorgte.

Freida McFadden at The 2026 TIME100 Gala held at Jazz at Lincoln Center on April 23, 2026 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/WWD via Getty Images) © WWD via Getty Images

Kassetten gefunden

Drei Jahre später wollen Tricia und Ethan das Anwesen der verschwundenen Psychiaterin besichtigen, als ein Schneesturm die Newlyweds zur Übernachtung zwingt. Tricia sieht sich im Haus um und entdeckt ein Geheimzimmer, in dem sich unzählige Kassetten der Therapiesitzungen finden ...

McFaddens Spezialität sind rasante Thriller, die auf den ersten Blick einfach gestrickt erscheinen. Durch geschickte Wendungen ziehen sie uns tief in die Geschichten hinein. Aufhören ist unmöglich, Suchtgefahr!