Thriller
McFadden: Der geheime Raum
Mit "The Housemaid" ("Wenn sie wüsste") gelang der US-Autorin Freida McFadden 2022 ein internationaler Bestseller, der mittlerweile sehr prominent verfilmt wurde - mit Amanda Seyfried und Sydney Sweeney in den Hauptrollen.
Weitere Serien und Filme sind in Planung; aber es gibt auch regelmäßig neuen Lesestoff der Thriller-Autorin, die "neben" ihrer Schriftstellerinnen-Karriere als Neurologin praktiziert
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McFaddens neuer Schocker trägt den Titel "Die Psychiaterin" und erschien im Original bereits 2022. Darin dreht sich alles um das mysteriöse Verschwinden von Dr. Adrienne Hayle, das für viel Aufsehen sorgte.
Kassetten gefunden
Drei Jahre später wollen Tricia und Ethan das Anwesen der verschwundenen Psychiaterin besichtigen, als ein Schneesturm die Newlyweds zur Übernachtung zwingt. Tricia sieht sich im Haus um und entdeckt ein Geheimzimmer, in dem sich unzählige Kassetten der Therapiesitzungen finden ...
McFaddens Spezialität sind rasante Thriller, die auf den ersten Blick einfach gestrickt erscheinen. Durch geschickte Wendungen ziehen sie uns tief in die Geschichten hinein. Aufhören ist unmöglich, Suchtgefahr!
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