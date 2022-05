× Darum musste Putin die Flugshow wirklich absagen

Der Kreml sprach von schlechtem Wetter in Moskau - in Wahrheit soll es aber eine peinliche Panne gegeben haben.

Putins „Sieg-Parade“ am 9. Mai wurde mit Spannung erwartet. Kriegsherr Putin gab sich in seiner nur 10 Minuten langen Rede dann aber seltsam passiv. Er rechtfertigte in seiner kurzen Rede den Angriff auf die Ukraine erneut als "nötigen Präventivschlag" - weil der Westen sich "auf die Invasion unseres Landes einschließlich der Krim vorbereitete" Russland habe diese Aggression abwehren müssen, log der Kremlchef: "Das war die einzig richtige Entscheidung."

Das Wort Krieg vermied Putin abermals, er redete weiter von einer "Spezialoperation" im Nachbarland. Kein Wort sagte er von einer Generalmobilmachung oder einem möglichen "Sieg gegen die Ukraine". Nicht einmal für einen "Sieg" über die Hafenstadt Mariupol hat es bislang gereicht. Zu offensichtlich wäre somit eine "Sieg-Lüge" gewesen.

Flug-Show abgesagt

Im Vorfeld hatte Russland angekündigt, dass 77 Flugzeuge an der Flugshow über dem Roten Platz teilnehmen werden - darunter das "Weltuntergangsflugzeug", eine Spezialkonstruktion der Iljuschin II-80, von dem aus Russlands Präsident sein Land im Falle eines Atomkrieges aus der Luft regieren kann.

© Getty ×

Die Flugshow wurde dann aber kurzfristig abgesagt – wegen angeblich zu schlechtem Wetter. Berichten zufolge soll aber eine peinliche Panne zur Absage geführt haben: Laut Insidern soll nämlich ausgerechnet der Weltuntergangs-Jet technische Probleme gehabt haben. Damit fehlte der zentrale Flieger der Show, die am Himmel ein Kriegs-Z formen hätten sollen. Der Kreml entschied sich deshalb für die Absage.