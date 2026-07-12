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Sommer-Roman

Trippolt: Reise ins neue Leben

Frau mit lockigem Haar und geblümtem Kleid steht vor einer hellen Holzwand mit Kletterpflanzen.
© RAMONA STEINER FOTO
DAS GLÜCK BEGINNT IN ISTRIEN: Sommerlicher Lesespass.
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Rezeptionistin Linda muss weg - sie flüchtet aus Graz, lässt ihren narzisstischen Verlobten zurück, der sich als Millionenbetrüger herausstellt, Job und Behausung, die sie nicht mehr hat und braust mit ihrem Fiat Panda los nach Istrien. Der Wagen bleibt liegen, Silvia erlebt ein neues low, wenn da nicht Trüffelsucher Marko wäre. Der bringt sie in ein schmuckes B&B in Rovinj, wo sie auf besondere Menschen trifft. Dort versucht sie, die letzten Wochen und Monate zu verarbeiten und beschließt sich niemals mehr zu verlieben...Zugegeben, die

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Silvia Trippolt © Gmeiner

Adria RomCom

Zugegeben, der Plot von "Das Glück beginnt in Istrien" lässt sich an wie eine beliebige Schmonzette. Girl verliert alles, fährt in ein neues Leben und will dort heilen. Doch die Kärntner Autorin und Gastronomin  Silvia Trippolt hat hier einen Roman verfasst, der Lindas Lebenskrise ernst nimmt, sie aber gleichzeitig auch über sich selber schmunzeln lässt.

Drama, Humor und mediterrane Vibes sind hier das Rezept für einen sommerlichen Roman, der frisch und süffig ist wie der Drink am Cover.

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