Vadlau: Der Weg zum guten, langen Leben

DIE ALTERSLÜGE von Olympiasiegerin Lara Vadlau.

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Kaum erschienen ist Die Alterslüge schon ein Bestseller. Verfasst wurde dieser Ratgeber von Lara Vadlau, Ärztin und Olympiasiegerin im Segeln (2024). Ihre beiden Berufungen haken ineinander, was sie theoretisch über Regeneration und Ausdauer gelernt hat, konnte sie vielfach selbst in ihrem Hochleistungstraining überprüfen.

Healthspan soll optimiert werden

Die Menschen in unserer Gesellschaft werden immer älter, doch bedeutet länger leben auch gut leben? Nein! Oft machen chronische Erkrankungen uns einen fetten Strich durch die Rechnung, sorgen für Einschränkungen manchmal bereits in jüngeren Jahren. In ihrem neuen Buch ist Vadlau einer Antwort auf der Spur, will sie wissenschaftlich beleuchten: Wie lange können wir gesund älter werden? Und so lautet ihr Mission Statement: "Im Fokus steht die Healthspan, also Jahre mit Muskelkraft, Beweglichkeit und geistiger Wachheit."

Lara Vadlau © RBM Publishing

Genervt von der Genetik- Ausrede

Nicht haltbar. In dem Zusammenhang kommt Vadlau in ihrer Tätigkeit als Ärztin immer wieder ein Satz unter, der sie ärgerlich macht: "Das sind halt meine Gene. Da kann man nichts machen!"

"Nur" machen. Laut Vadlau ist diese Aussage wissenschaftlich nicht haltbar und darum ist das erste, was wir mitnehmen können aus ihrem Buch die Eigenverantwortung. Wir haben es in der Hand, gute Entscheidungen für unsere Gesundheit zu treffen, die uns in ein gesundes Alter führen. Wir müssen es... "nur" machen. Aber was genau? In der heutigen Zeit scheint der Erhalt eines gesunden Körpers vom Aufwand her wie ein Vollzeitjob. Zwischen proteinreicher Ernährung, Hormonbalance und Krafttraining verliert man schnell den Überblick. Vadlau hat das mitgedacht und bietet in ihrem Buch nicht nur praktische Tipps, die zum Umsetzen verleiten, sondern erklärt auch gängige Gesundheitstrends. Warum Fasten uns entlasten kann, wie und vor allem wann wir optimal essen oder wie wichtig Schlaf ist, wird genauso erklärt wie Saunagänge und der Sinn von Nahrungsergänzungsmitteln.

Alles in allem ein Buch für alle, die sich Wissen zum Thema Longevity aneignen wollen.