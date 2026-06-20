Geheime Dinge passieren hier

SPIONAGESTADT WIEN von Thomas Riegler

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Vor kurzem durften wir bei einem besonderen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt dabei sein: Autor und Historiker Thomas Riegler führte eine Gruppe Journalist:innen von einem zum anderen Hotspot seines neuen Buches Spionagestadt Wien.

Spionagestadt Wien, Promedia Verlag © Promedia

Drehscheibe

Das Werk versteht sich als historischer Reiseführer, bereits im Vorwort wird allerdings klargestellt, dass Wien zwar nicht die "Welthauptstadt der Spione" sei, aber seit Jahrzehnten Drehscheibe für geheime Aktivitäten aller Art ist.

Und diese werden sehr plastisch illustriert in diesem fundiert recherchierten Buch. Hier wird deutlich: Geschichte ist nicht zwingend trocken, sondern kann sehr spannend aufbereitet sein.

Nachkriegs-Wien

Riegler schreibt über das Nachkriegs-Wien als Schauplatz vieler geheimer Zusammenkünfte, nennt die Wiener Hotels, Cafés und Gaststätten in denen es zur Sache ging und hat auch einige Fallgeschichten parat, die ganz konkreten Einblick gewähren, wie Spionage funktioniert - oder eben auch nicht.

Abschließend teilt Riegler im Ausblick seine Einschätzung, wie die Sachlage heutzutage ist. Auch hier kommt die Neutralität ins Spiel. Der Spaziergang endete übrigens im Café der Spione - dem Schwarzenberg.