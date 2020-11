331. Wiener Derby: Die Aufstellungen sind da!

Rapid und Austria haben ihre Startelf für das 331. Wiener Derby veröffentlicht.

Erstmals in der Nachkriegszeit muss ein Wiener-Derby ohne Zuschauer auskommen. Alleine deswegen wird das Spiel der 9. Bundesliga-Runde (ab 17 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) zwischen Rapid und der Austria in die Geschichte eingehen.

Beide Mannschaften gehen nach ihren letzten Spielen mit einer breiten Brust in die Partie. Rapid musst zwar in der Bundesliga eine bitter 3:4-Niederlage in Ried hinnehmen, konnte aber in der Europa League einen immens wichtigen Sieg gegen Dundalk feiern. Die Austria zeigte beim 5:3-Cuperfolg gegen Hartberg lange vermisste Offensivqualitäten und hofft, diese auch im Derby wieder abrufen zu können.

Bei den Hütteldorfern sitzen Taxi Fountas und Yusuf Demir zunächst auf der Bank, bei der Austria sind unter anderem Christoph Monschein und Dominik Fitz vorerst Ersatz.