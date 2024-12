Austria-Machtkampf: Werner geht als Investor, bleibt als Sport-Vorstand

Die violetten Bosse wollen nach dem Stadion-Verkauf Nägel mit Köpfen machen.

Jürgen Werner wird bei der Wiener Austria die Rolle als Sport-Vorstand weiter ausfüllen. "Es herrscht Einigkeit, dass ich bleibe. Das ist klar kommuniziert worden", berichtete Werner gegenüber dem ORF (Online-Ausgabe). Dies sei in einer Sitzung des Aufsichtsrats des Fußball-Bundesligisten am Donnerstagabend beschlossen worden. Weiters stimmte das Gremium des Clubs dem Stadionverkauf an die Stadt Wien zu. Der Gemeinderat der Stadt muss den Deal nun noch absegnen.

Gönner sollen Werner rauskaufen

Als Investor soll Werner bei der Austria aber bald Geschichte sein. Seinen Anteil an einer Investorengruppe, die 49,9 Prozent der Anteile hält, will der Verein zu einer vertraglich festgelegten Summe - kolportierte 7,5 Millionen Euro - zurückkaufen. Das soll zeitnah passieren. Die Austria will die Summe über ihre Gönner aufbringen. Die Millionen aus dem Stadionverkauf an die Stadt sollen dafür nicht verwendet werden.