Red Bull Salzburg gegen Klagenfurt: Abschluss eines schwierigen Herbsts

Red Bull Salzburg möchte das Jahr mit einem Erfolg beenden: Im Nachtragsspiel der 6. Runde der Bundesliga empfängt der Tabellenfünfte Austria Klagenfurt.

Am Samstag, 16. Dezember (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker), bestreitet Red Bull Salzburg das letzte Spiel eines schwierigen Herbsts. Vor heimischem Publikum soll ein Sieg über Austria Klagenfurt gelingen, um in der Tabelle den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren. „Wir wollen unbedingt drei Punkte holen und den Fans einen guten Abschluss bieten“, sagte Coach Pepijn Lijnders.

Salzburg kämpft um Stabilität

Trotz einer Systemänderung auf ein 4-2-3-1 und stabileren Auftritten in den vergangenen Spielen bleibt der Druck auf Salzburg groß. Verletzungen wichtiger Spieler wie Karim Konate und Maurits Kjaergaard erschweren die Situation zusätzlich.

Klagenfurt auf Formsuche

Austria Klagenfurt reist mit einer Serie von vier Niederlagen an. Trainer Peter Pacult sieht seine Mannschaft dennoch in der Pflicht: „Wir werden alles versuchen, um mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause zu gehen.“

Ausblick auf den Winter

Nach dem Spiel beginnt für beide Teams eine dringend benötigte Pause. Salzburg startet im Januar mit einem Testspiel gegen Bayern München und einem Trainingslager in Portugal ins neue Jahr.