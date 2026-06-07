Kirchengast: Kaffee & Herzenswärme

Unser Roman-Tipp: ANATOMIE DER GEBORGENHEIT

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“"Anni hat eine Schwäche für belanglose Nebensächlichkeiten",” Teresa Kirchengast

heißt es so treffend im Text, und die Protagonistin hat sie nicht nur für diese, sondern auch für die seltsamen und doch liebenswürdigen Gestalten, die sich in ihrem Wiener Kaffeehaus "Zimtschnecke" tummeln. Dort zu finden sind u. a. ihre beiden Kellner Otto und Ivo, die, noch ganz von ihnen unbemerkt, mehr als der Beruf verbindet; die skurrile Jagoda, die mit Krapfen dealt, oder Teenie Paul, der aushilft und plötzlich ein großes Geheimnis mit sich herumschleppt. Kurzum, die angeknacksten Seelen, die Suchenden und Heimatlosen finden hier zusammen. Bleibt Café-Besitzerin Anni übrig?

Anatomie der Geborgenheit - Roman von Teresa Kirchengast © Edition Atelier

Zwischen Realität und Sehnsüchten

Anni hat das Café, zu dem ein Kino und ein Bienenstock gehört, einst mit Julian erträumt, doch sich von ihm getrennt, und dann alleine eröffnet. Seitdem hängt sie zwischen Realität und Sehnsüchten und dem Schaffen von Geborgenheit in ihren emotionalen Seilen. Denn wo bleibt Anni, die mit Leo eine verwurstelte Beziehung führt und deren Familie sich zerstritten hat, wenn sie sich ununterbrochen immer um andere kümmert?

Ein Ort, wo alle sein dürfen

Teresa Kirchengast ist mit ihrem dritten Roman Anatomie der Geborgenheit ein Text gelungen, der das Herzerl wärmt, aber auf unkitschige Art. In diesem Café dürfen alle Besuchenden sein, wie sie sind, "come as you are", müssen sich nicht verstellen, und manch eine*r darf auch einfach nicht zahlen für ihren Kaffee. Was für ein herrlicher Ort, der tatsächlich an jene rar gesäten Lokale erinnert, in denen man sich sofort geborgen fühlt, weil Kaffee, Schmäh und Flair passen (im 18. Bezirk ist es die Markthummel, dort unbedingt den hausgemachten Cheesecake bestellen).

Sprachlich präzise

Der Vergleich mit dem französischen Kino-Hit Die fabelhafte Welt der Amélie aus dem Jahr 2001 drängt sich auf, weil die Atmosphäre sich ähnlich anfühlt. Doch Kirchengast hat hier etwas ganz Eigenes geschaffen. Den fabelhaften Kosmos der Zimtschnecke, in den wir eintauchen können, um die Welt und ihre Grauslichkeiten zumindest für einige Seiten zu vergessen. Auch sprachlich ist der Text wunderschön präzise.