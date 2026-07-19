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"Anna Plochl"

Plochl: Habsburgs andere Weiblichkeit

Judith Leopold
von
Frau mit Kopftuch und weißer Bluse sitzt vor dunklem Hintergrund, Schwarzweißfoto.
© Natascha Unkart, Isabelle Köhler
Gabriele Reiterer hat eine neue Biografie zu ANNA PLOCHL verfasst.
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Meist ranken sich um die Habsburger und ihre Liebschaften zahlreiche Mythen - man bedenke nur Sisi und die zahlreichen Inszenierungen ihrer Person von kitschig, kultig (Marischkas Sissi-Gelage) bis hin zu kitsch-konträr (Fallwickls großartige Elisabeth!).

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Nicht standesgemäß

Eine, die lange Zeit auch mit verklärtem Blick betrachtet wurde, ist Anna Plochl, die Ehefrau von Erzherzog Johann von Österreich. 1804 in Bad Aussee als Tochter eines Warenspediteurs und Postmeisters geboren, war sie keine Standesgemäße Wahl für einen Erzherzog; die Eheschließung 1823 wurde jahrelang geheim gehalten.

Buchcover mit Porträt von Anna Plochl vor lila Hintergrund und Biografie-Titel.
Anna Plochl © Styria

Vielschichtig

Doch die Liebesgeschichte ist nur eine Facette des Lebens dieser sehr vielschichtigen Frauengestalt. In Die Biografie - Anna Plochl geht Autorin Gabriele Reiterer auf Spurensuche jenseits aller Klischees: "Anna Plochl steht einzigartig für Habsburgs andere Weiblichkeit".

Warum es solche Bücher dringend braucht, warum das geschriebene, gut recherchierte Wort immer Wert hat, wird hier eindrücklich bewiesen - während Anna Plochl im WWW nur eine Randnotiz ist (wie viele Frauengestalten) darf sie sich hier entfalten. Reiterer hat ein umfassendes, beeindruckendes Werk verfasst.

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