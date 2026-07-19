Cornwell: Düstere Machenschaften

SUSPEKT: Neuer Dr. Kay Scarpetta-Thriller ist da.

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Seit "Postmortem", dem ersten Fall von Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, der im Jahr 1990 erschien, begeistert die US-Autorin Patricia Cornwell ihre Fans mit ihren ausgefeilten, düsteren Geschichten. Nun ist mit "Suspekt" Teil 27 der Reihe auf Deutsch erschienen; Band 28 "Identity Unnknown" soll in deutscher Übersetzung dann Ende Februar 2027 zu haben sein.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 02: Elizabeth Sarnoff, Jamie Lee Curtis, Patricia Cornwell, und Nicole Kidman © Getty Images for Prime Video

In "Suspekt" ist soeben die tödlichste Halloweennacht in der Geschichte von North Virginia vorbei. Dr. Kay Scarpetta muss nach einer intensiven Nachtschicht im Autopsiesaal am Morgen zu einem Tatort anrücken: Ein campendes Ehepaar wurde in Buckingham Run ermordet. Von der Gegend, die zahlreiche Neugierige anlockt, gibt es keine Karten, sie ist voller Bergwerkschächte, Tunnel und mit Umweltgiften verseuchter Flecken.

Cornwell © Kampa

Was ist mit dem Ehepaar, den Mansons, passiert? Scarpetta erreicht einen grausigen Schauplatz, an dem es vielleicht auch falsche Spuren gibt. Auch Pete Marino, Scarpettas Spezialist für Forensik, ermittelt mit, sowie Benton Wesley, der Ehemann der Gerichtsmedizinerin, doch weiß dieser mehr?

Verstrickungen

Cyberkriminalität und dubiose Verbindungen zu verschiedenen brandgefährlichen Terrorgruppen - das ermordete Ehepaar wurde bereits von der Bundespolizei gesucht. Doch wer hat es gefunden und schließlich ermordet? Cornwell hat wie üblich eine perfide Story erdacht, der man sich im Text langsam nähert. Scarpettas ungewöhnlicher, oft kräftezehrender Alltag wird auch hier wie üblich detailliert geschildert - von ihrer Arbeit an Leichen, über ihre Familienthemen bis hin zu ihren Gedanken. Diese rohe Unmittelbarkeit und der Spannungsaufbau sind ihr Erfolgsrezept.

Kidman als Scarpetta in Serie

Seit Ende März gibt es für Fans der Scarpetta-Reihe neuen Stoff: Auf Amazon Prime ist eine achtteilige TV-Serien-Adaption abrufbar. Als Vorlage dienten Fälle aus drei Büchern. Darstellende. Zwei Zeitebenen werden abgewechselt, Kay Scarpetta als junge Gerichtsmedizinerin und später als ältere, erfahrenere eingeführt. Die junge Version mimt Rosy McEwen und die ältere wird gespielt von Hollywoodstar Nicole Kidman. Jamie Lee Curtis ist Scarpettas überdrehte Schwester, Simon Baker mimt den Ehemann und Pete Marino ihren Ermittler-Kollegen in der zweiten Zeitebene. Den Buchvorlagen sehr ähnlich ist die explizite Darstellung der Obduktionen und jene von Gewaltszenen.

Atmosphäre

Auch die ziemlich düstere Atmosphäre, die der Reihe anhaftet, wird gut getroffen. Da sich die Handlung allerdings nicht nur auf die Ermittlungen zu einem Fall beschränkt, sondern es hier auch sehr menschelt, muss man sich konzentrieren, um bei den Sprüngen in Zeit und Raum den Überblick nicht zu verlieren. Zweitweise ist alles ein bisschen verworren und unklar, wohin die Reise geht. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie die Serie schauen, vergessen Sie nicht, auch die Bücher zu lesen - es lohnt sich!