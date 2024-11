Finale für "Liebesg'schichten und Heiratssachen" mit Romantik-Hochzeit

Die ORF-Kuppelshow feiert einen schönen Erfolg mit der Hochzeit von Max und Beate aus Niederösterreich

Happy End in dieser ORF-Show: Verliebt, verlobt, verheiratet! „Die Liebe ist ein Wunder!“, so resümiert die Tirolerin Burgi, die als Kandidatin der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihr Glück gefunden hat, ihre Erfahrungen seit der Teilnahme an der Sendung. Heute (11. November 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2) ist sie eine von sechs Porträtierten der letzten und zehnten Ausgabe der heurigen Staffel, die Bilanz zieht und wieder unterhaltsame wie bewegende Erfolgsstorys in Sachen Liebe erzählt.

Positive Bilanz

Gastgeberin Nina Horowitz war dafür erneut mit ihrem Team in Österreich unterwegs, um mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser und vergangener Saisonen über ihre Erlebnisse zu sprechen. Und tatsächlich fällt die jüngste „Liebesg’schichten“-Bilanz wieder einmal sehr positiv aus, denn die Liebe ist das von Burgi beschriebene Wunder, das immer wieder eintritt.Ihr ganz persönlicher Traum ist mit ihrem Wolfgang wahr geworden.





Hochzeit zum Finale

Auch die resche Steirerin Anschi hat mit Ewald einen Mann getroffen, den sie nicht mehr hergeben möchte, und der Oberösterreicher Hans hat in Eva seine Seelenverwandte gefunden. Brigitte wird von ihrem Jürgen liebevoll „die steirische Cher“ genannt - das Paar plant bereits einen romantischen, weihnachtlichen Urlaub. Die Niederösterreicherin Renate entkommt ihrer Einsamkeit mit dem etwas jüngeren „knusprigen“ Franz. Und bei Max, ebenfalls aus Niederösterreich, und seiner Beate geht es besonders romantisch her: Die beiden gingen noch ein Stück weiter als alle anderen und sagten „Ja!“