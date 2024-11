Dancing Stars: Jetzt startet die neue Casting-Show im ORF

Ab Freitag wird im ORF wieder getanzt! 24 Kandidaten wollen im nächsten Jahr bei "Dancing Stars" dabei sein und stellen sich jetzt der neuen Show "Das Casting"

Die Suche nach den zehn besten Profitänzerinnen und -tänzern kann beginnen, wenn am 8. November 2024 jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON die brandneue ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“ startet. Mit tanzbegeisterten Amateurinnen bzw. Amateuren müssen die zukünftigen „Dancing Stars“-Profis Challenges am Tanzparkett meistern, um ihr Profi-Ticket für „Dancing Stars 2025“ zu lösen. Zwei von ihnen – eine Profitänzerin und ein Profitänzer – werden dann Teil der neuen „Dancing Stars“-Staffel ab März 2025. In fünf Episoden zeigen ORF 1 und ORF ON die Reise der vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten – vom ersten Tag des offenen Castings bis zur großen finalen Entscheidung der Jury, die die nächsten „Dancing Stars“-Profis bestimmt. Moderiert wird die Show von Andi Knoll.

Dancing Stars - das Casting © ORF/Klaus Titzer ×

Das ist die Casting-Jury

Die Jury besteht aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und Missy May und wird im Finale von Bruce Darnell verstärkt. Ihre Aufgabe in Folge eins und zwei ist die Auswahl von Profis und Amateuren. Ab Folge drei vergibt die Jury Punkte von eins bis zehn für die Performances der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei der Vorbereitung auf ihre Challenges werden die angehenden Profis von erfahrenen „Dancing Stars“-Profis unterstützt – mit dabei sind u. a. Kathrin Menzinger, Conny Kreuter, Danilo Campisi und Vadim Garbuzov.

Missy May, Andi Knoll, Balázs Ekker und Maria Angelini-Santner © ORF/Klaus Titzer ×

Ekker: „Wahnsinnig emotional, wahnsinnig echt“

„’Dancing Stars – Das Castingʻ ist wahnsinnig emotional, wahnsinnig echt und tänzerisch hochwertig, weil sich Profis mit Profis messen mussten“, gibt Balázs Ekker einen ersten Vorgeschmack auf die neue ORF-Show. „Es war schön zu sehen, wie motiviert und engagiert die Profis waren, dass sie wirklich ihre Chance wahrgenommen und darum gekämpft haben, ausgewählt zu werden.“ Maria Angelini-Santner weiter: „Man darf sich eine spannende und abwechslungsreiche Sendung erwarten, gerade weil es dieses Mal um die Profitänzerinnen und Profitänzer geht und sich der Spieß ein bisschen dreht. Wir in der Jury konnten – von Profi zu Profi – viel direkter und fachlicher sein, und das ist es auch, was die Sendung so einzigartig macht.“

Dancing Stars - das Casting © ORF/Klaus Titzer ×

„Dancing Stars“-2023-Gewinnerin Missy May über ihre Rolle als Jurorin: „Ich fand das fast noch unangenehmer, als auf der anderen Seite zu stehen, weil man weiß, was dahintersteckt, wenn man als Kandidatin mitgemacht hat, und wie schlimm es ist, bewertet zu werden. Insofern war es für mich gar nicht so leicht, meinen Weg dabei zu finden, das Richtige mitzugeben, aber auch nicht außer Acht zu lassen, dass ich jetzt einen Juryjob habe.“

Erste Folge am 8. November

Dancing Stars - das Casting © ORF/Klaus Titzer ×

24 Profis kommen zum ersten Casting: Zehn von ihnen – fünf Damen und fünf Herren – werden nun von der Jury ausgewählt, um die weiteren vier Shows zu bestreiten. In drei Auswahlrunden – 90 Sekunden erster Eindruck am Tanzparkett, kreative Vorstellung vor der Jury und Solotanz – zeigen die Profis ihr Können.