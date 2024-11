Schock! Karina Sarkissova völlig verändert auf Instagram

Die Star-Ballerina ist seit ein paar Wochen wieder auf Instagram aktiv. Seit März 2023 herrschte Funkstille.

Über 83 Wochen lang gab es keinen einzigen Post auf Social Media - dann meldete sich Karina Sarkissova mit alten Bildern zurück. Jetzt postet die Primaballerina wieder regelmäßig und erstmals zeigte sie auch ein aktuelles Foto. Dazu schrieb sie: "Hallo Dubai". Fans erkennen sie darauf kaum wieder. Karina sieht stark verändert aus. Vielleicht liegt es aber auch nur am Aufnahmewinkel.

Karina Sarkissova sieht stark verändert aus © Instagram

Mehr lesen:

Sarkissova ist verliebt und umgezogen

Aus dem Umfeld von Sarkissova erfuhr oe24, dass sie mittlerweile in Deutschland leben soll und seit einiger Zeit wieder vergeben ist. Der neue Mann an ihrer Seite soll der schwerreiche Eigentümer bzw. Teilhaber der MMC Studios in Köln sein. In diesen Studios werden vor allem für RTL Hit-Shows wie "Wer wird Millionär" oder auch die Austro-Variante "Die Millionenshow" produziert - und auch "Let's Dance" wird aus diesen TV-Studios gesendet! Im Kölner Restaurant "The Ash - American Steakhouse" feierte Karina Sarkissova Ende September ihren Geburtstag. Auf diesem Bild sieht sie wieder anders aus.





"Dancing Stars"-Aus

Im TV sah man sie zuletzt als Teilnehmerin bei "Dancing Stars". Nach kürzester Zeit stieg Sarkissova allerdings bereits aus. "Die Ärzte haben mich gewarnt, dass ich bei weiterer Belastung mit irreparablen Schäden zu rechnen hätte und im schlimmsten Fall nie wieder tanzen kann. Für mich geht es jetzt wieder zurück in Physiotherapie, um bald wieder schmerzfrei gehen und tanzen zu können … die Tanzschuhe kommen mit, machen aber vorerst eine Pause", schrieb sie damals.