× Karina Sarkissova: Instagram-Comeback & neue Liebe

Seit März 2023 ist die einstige Dancing Stars-Jurorin und Ballerina von der Bildfläche verschwunden. Jetzt meldet sie sich mit einem kryptischen Posting zurück

Es ist 83 Wochen her, dass Karina Sarkissova sich bei ihren Fans auf Instgram meldete. Damals postete sie einen Koffer und ihre Ballettschuhe und verabschiedete sich in die Physiotherapie, wegen starker Rückenschmerzen. Seitdem wurde es still um die firvole Ballerina.

In der Nacht zum Sonntag meldet sich Sarkissova dann zurück - mit einem kryptischen Posting und einige Throwback-Storys aus dem letzten Jahr. Das gepostete Foto zeigt sie im ORF-Ballroom mit Tanzpartner Dimitar Stefanin bei der letzten Dancing Stars-Staffel, wo sie eben krankheitsbedingt ausschied.

Aber was will Sarkissova ihren Fans damit sagen? Eine Rückkehr zum ORF schien letztes Jahr noch ausgeschlossen. Wird Karina etwa in einer anderen Show tanzen?

Neue Liebe in Deutschland

Aus dem Umfeld von Sarkissova erfuhr oe24, dass die Ballerina inzwischen in Deutschland leben soll und schon seit einiger Zeit wieder liiert ist. Der neue Mann an ihrer Seite soll der schwerreiche Eigentümer bzw. Teilhaber der MMC Studios in Köln sein. In diesen Studios werden vor allem für RTL Hit-Shows wie "Wer wird Millionär" oder auch die Austro-Variante "Die Millionenshow" produziert - und auch "Let's Dance" wird aus diesen TV-Studios gesendet!

Mit ihrem Können und dem richtigen Mann an ihrer Seite würde so einiges dafür sprechen, dass Karina Sarkissova in Zukunft in Deutschland tanzt, oder in der "Let's Dance"-Jury Platz nehmen könnte. Für eine persönlich Stellungnahme war Sarkissova leider nicht erreichbar.