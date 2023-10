Wehrgrabenkanal: Instandhaltung kostet mindestens 100.000 Euro

6.000 Fische wurden von den Fischern aus dem Wehrgrabenkanal gerettet.

Steyr. Die Arbeiten am Wehrgrabenkanal bzw. der kaputten "Annawehr", die für Chaos im Fluss sorgte, dauern wohl doch viel länger, als angenommen. Wie berichtet, sorgte ein Loch in der Wehr dafür, dass das Wasser aus dem Kanal verschwand. Die Feuerwehr pumpt aktuell 25.000 Liter Wasser pro Minute aus der Steyr in den Wehrgrabenkanal. Am Montag wurde das Flussbett der Steyr zu einem Wall aufgeschüttet - so soll die kaputte, etwa zehn Meter breite Stelle trocken gelegt und auch wieder Wasser in den Kanal geleitet werden. "Die ursprünglich angestrebte Fertigstellung bis Ende der Woche ist nicht haltbar, da sich das Loch von Sonntag auf Montag noch vergrößert hat", sagt Bürgermeister Markus Vogl (SPÖ). Für die Instandsetzung der Wehranlage rechnet man mit mindestens einem Monat." Und: Die Kosten explodieren. Die Untergrenze liegt laut Vogl bei 100.000 Euro.