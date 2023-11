Christian Marek: Lunch mit Donald Trump

Österreichischer Unternehmer traf den amerikanischen Ex-Präsidenten

1100 South Ocean Blvd, Palm Beach, Florida 33480 - seit 1985 ist das Luxusanwesen Mar-a-Lago direkt am Meer im Besitz von Donald Trump. Ihn hier zu treffen hätte Unternehmer Christian Marek aber wohl dennoch nicht unbedingt erwartet. "Grüße vom Lunch", schreibt Marek.

© zVg Christian Marek mit Donald Trump ×

Der amerikanische Ex-Präsident posierte gar für ein Selfie. Dabei trug er, wie so oft seine rote Kappe mit der Aufschrift: "Make America Great Again". Gerade sorgt Trump mit seinem Prozess für Schlagzeilen. Aller Voraussicht nach wird der frühere Präsident kommendes Jahr zum dritten Mal für die Republikaner antreten – und seinen Wahlkampf überwiegend in oder vor Gerichtssälen bestreiten.