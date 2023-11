Heute muss Trump unter Eid aussagen

Trumps historischer Prozess in New York: Stadt bereitet sich auf Krawalle vor Trump am Flieger, im Auto, bei der Ankunft in Manhattan: Im Stile live übertragener Verfolgungsjagden wird ein früherer US-Präsident von Helikoptern aus mit Fernsehkameras gefilmt. In New York erwartet ihn ein historischer Prozess. Die Stadt wappnet sich für Krawalle.