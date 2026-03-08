Essays, ein Sachbuch und ein Roman: Diese neuen Bücher muss Man(n) gelesen haben.

Der Internationale Frauentag ist für uns ist das ein weiterer Anlass, mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung sichtbarer zu machen. Wir widmen diese Woche alle Buch-Seiten Autorinnen und laden ein, ihre Werke zu entdecken. Ja, besonders euch, Männer! Denn wie Studien belegen, lest ihr lieber Werke von Autoren statt von Autorinnen.

Haas über den Mythos der Tradwives

Journalistin und Autorin Barbara Haas analysiert in ihrem Buch „Bullshit mit Blümchenkleid“ das Phänomen der Tradwives: jener Frauen, die sich auf Social Media als Natur-Girlies mit Sauerteigbrot, Puppengesichterl und Kinderschar inszenieren und das alles lockerflockig wirken lassen. Doch Spoiler: Dahinter steckt oft eine Maschinerie (Stichwort: Ballerinafarm der Influencerin Hannah Neeleman). Unser Tipp ist es deshalb, weil Haas hier tief frauenfeindliche Strukturen klug entlarvt und dabei unterhaltsam schreibt.

Niederberger mit (schöner) neuer Welt

Autorin Lisa-Viktoria Niederberger erdenkt in ihrem Roman "LAHEA" eine gänzlich neue Welt. Auf der Insel Ebria ist klar: Man nimmt nur, was man wirklich braucht, die natürliche Balance ist zerbrechlich. Hier wird ohne Hass und Gier gelebt! Lahea soll bald Dorfvorsteherin werden, doch davor bringt sie eine Reise über die Insel an die Grenzen des Vorstellbaren, denn in Höhlen lebt eine Gruppe, die sich nach alter Macht sehnt. Unser Tipp, weil dieser Roman menschliche Strukturen entlarvt und den Blick darauf richtet, was möglich sein könnte.

Scheiber über Körper im Innen und Außen

Autorin Jacqueline Scheiber ist eine derjenigen, die vom Teilaus des Leykam-Verlags betroffen sind (wir haben berichtet). Vielleicht wird ihr neues Buch "Schwimmen Schweben" darum zum absoluten Sammlerstück. Unser Tipp, weil Scheiber es schafft, große menschliche Themen wie Körperkult, Spüren, Fühlen mit Leichtigkeit wie Tiefe in einer einnehmenden Sprache zu verhandeln.

List behandelt Ängste

Buchhändlerin und Autorin Nicole List hat "Angst vor Männern" geschrieben und damit sehr persönliche Erfahrungen geteilt. Doch der Essay ist nicht nur ihre Geschichte, sondern weist Parallelen zu Erlebnissen vieler (fast aller) Frauen auf. Übergriffe, Bedrängung, Gewalt sind zu oft die Realität in Frauenleben. Unser Tipp, weil es ein mutiger Schritt ist, diese Überlegungen niederzuschreiben, zu veröffentlichen und hoffentlich auch für Männer greifbarer zu machen.