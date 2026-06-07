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Neues Buch

Kummer: Ihr Leben in Schuhen

© Andreas Tischler / Vienna Press
Neues Buch von Christa Kummer: NIEMALS OHNE HIGHHEELS
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Seit vielen Jahren sind sie das Markenzeichen von Christa Kummer: High Heels, und zwar in allen Farben und Formen.

Christa Kummer
Christa Kummer verabschiedete sich nach 30 Jahren als ORF-Wettermoderatorin. © APA/ORF/THOMAS RAMSTORFER

In ihrer Funktion als Wetterlady stöckelte sie festen Schrittes durch Hoch- und Tiefdruckgebiete, Sonnenschein und Schnee. Die Liebe zu den hohen Schuhen hat sich auch nach dem plötzlichen Aus beim ORF nicht geändert. Vielleicht ist sie noch inniger geworden, denn nun hat Kummer sogar ein Buch über Schuhe geschrieben.

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Doch Niemals ohne High Heels ist mehr als ein Text über Schuhe. Es geht um innere Haltung und Werte. Auf Instagram schreibt Kummer dazu: "In einer Zeit voller Meinungen, Posts und Inszenierungen zeigt sich echte Haltung nicht darin, was wir posten, sondern wie wir handeln. High Heels machen sichtbar, was Haltung bedeutet: Präsenz, Selbstbewusstsein und den Mut, den eigenen Weg zu gehen."

Christa Kummer © Edition Platin

Heiterer Spaziergang

Kummer verknüpft historische Schuh-Fakten mit ihrem eigenen Leben. Sie schreibt, dass ihre hohen Schuhe für Wirbel sorgten zu ihren ORF-Anfangszeiten, oder erklärt, dass Fans sich des Öfteren um ihre Beingesundheit sorgen. Auch das Thema Erotik und Fetisch fehlt nicht. Alles in allem ist das Buch ein heiterer Spaziergang durch Kummers Welt, der unterhaltsam aufbereitet ist.

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