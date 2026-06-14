GADY schickt Österreich in den Krieg

ÜBERFALL ist das neue Buch von Franz-Stefan Gady.

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Ja, an dieser Stelle könnten auch die nettesten Sommer-Krimis zu finden sein (keine Angst, kommt bald). Doch dieses Buch ist zu spannend und zu interessant, um es Ihnen vorzuenthalten. Es ist auch streckenweise unbequem. In Überfall von Militärexperte Stefan Gady wird ein Szenario entworfen, dass uns den kalten Angstschweiß den Rücken entlang jagt: Was wäre, wenn in Österreich Krieg ausbricht?

Krieg bei uns

Ausgangspunkt für Gadys Überlegungen ist freilich ein gewisses traditionelles Empfinden, dass bei uns in Österreich "eh nix schlimmes passieren" kann. Neutralität und Landesgröße untermauern diesen Gedanken meist.

Doch der Militärexperte, der auch in Interviews immer wieder darauf hinweist, dass auch wir im Ernstfall nicht sicher sind macht unser Land zum Schauplatz eines Konfliktes. Dieser startet Ende 2028 mit der Verkettung einiger geplanter und ungeplanter militärischer Vorgänge, die vorerst nur Litauen und Russland betreffen. Doch wenn sich Strategie mit KI und Befindlichkeiten mischt, dann kann es schnell unbequem werden. Und flugs befinden wir uns im Krieg.

Cover: Franz-Stefan Gady "Überfall" © Molden

Experiment

Gady untermauert sein Gedankenspiel mit seiner Militärexpertise. Diese Melange aus Fakten und Fiktion macht sein Buch zu einem hybriden Text zwischen Sachbuch und Thriller. Beklemmend und aktuell gleichzeitig. Wer auf den Geschmack des Themas gekommen ist, dem sei der Roman "Zwei Tage im Sommer" von Lukas Pellmann empfohlen. Darin dreht sich alles um einen fiktiven Krieg in Ungarn...