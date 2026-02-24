Abrechnung mit GZSZ: Valentina Pahde packt über Ex-Kollegen aus!

Die Schauspielerin erzählt von den schlimmsten Momenten ihrer Karriere bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

„Sunny“ war lediglich ihre Figur: Valentina Pahde (31) bricht nach ihrem Abschied von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ nun mit dem Image des stets gut gelaunten Sonnenscheins. Die Schauspielerin gewährt in ihrem gemeinsamen Podcast „Planet Pahde“ mit Schwester Cheyenne einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen und stellt klar: Die Harmonie vor der Kamera war nicht immer das Spiegelbild der Stimmung am Set.

„Ich habe auch Scheiße erlebt“

Nach fast einem Jahrzehnt bei GZSZ, das für Valentina weit mehr als nur ein Job war, ist der Abschied 2023 emotional gewesen. Doch das Rampenlicht trügt: Hinter den Kulissen herrschte oft alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Valentina schildert im Podcast offen die psychische Belastung durch schwierige Kollegen: „Als ich damals bei GZSZ war, hatte ich Kollegen, vor allem Kolleginnen, wo ich mir dachte: 'Bitte lass die Laune heute gut sein! Ich muss den ganzen Tag mit ihr drehen.' Und das finde ich so anstrengend.





Dass sie dabei eine professionelle Haltung bewahrte, ist für die 31-Jährige eine Selbstverständlichkeit, die sie auch von anderen erwartet: „Ich habe auch Scheiße in der Zeit gehabt, war mal unglücklich oder hatte Liebeskummer, irgendwas war eine Katastrophe. Aber ich lasse das doch nicht an meinen Kollegen aus“, so Valentina ehrlich.

Appell an die Branche: „Reißt euch zusammen“

Dass es sich bei diesen Schilderungen nicht um Einzelfälle handelt, unterstreicht Schwester Cheyenne, die selbst aus dem Seriengeschäft („Alles was zählt“) kommt: „Was ich bei dir mitbekommen habe, ist wirklich krass.“

Valentina ist es leid, die schlechte Laune anderer aufzufangen, während man gemeinsam unter Zeitdruck produziert. Ihr Fazit und deutlicher Appell an die Branche fällt unmissverständlich aus: „Gerade bei einer Daily verbringt man so viel Zeit am Set. Bitte, Leute, reißt euch doch einfach zusammen!“ Ein Blick hinter die Kulissen, der beweist: Hinter dem strahlenden Sunny-Lächeln steckte oft eine ordentliche Portion Geduld – und eine gehörige Portion Professionalität, die sie bei manchen ihrer Mitstreiter schmerzlich vermisste.