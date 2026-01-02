Starker Kurs: Silbereisen "Traumschiff" überholte jetzt sogar den "Tatort"

Florian Silbereisen und die "Traumschiff"-Crew schafften am Neujahrstag eine quotentechnische Überraschung in Deutschland.

Das hat es in dieser Form bislang nicht gegeben: Das ZDF-Kultformat „Das Traumschiff“ landete am Neujahrstag völlig überraschend einen echten Quoten­erfolg – und ließ dabei sogar den „Tatort“ im Ersten bei der jüngeren Zielgruppe hinter sich.

Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das „Traumschiff“ bemerkenswerte Werte. Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent überholte die ZDF-Reihe den zeitgleich ausgestrahlten „Tatort“, der in dieser Altersgruppe auf 9,6 Prozent kam. Damit war das „Traumschiff“ das erfolgreichste fiktionale TV-Format des Tages. Insgesamt verfolgten mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Neujahrsfolge „Afrika: Madikwe“, wie das Quotenportal „DWDL“ berichtet.

Romantik und GZSZ-Star

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte eine Szene an Bord: der romantische Kuss zwischen Kapitän Florian Silbereisen (44) und Schauspielerin Valentina Pahde (31), bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Der Moment blieb vielen im Gedächtnis – und trug sichtbar zur starken Resonanz bei.

Ein Blick zurück zeigt, wie außergewöhnlich dieser Erfolg ist. Noch im Jänner 2025 hatte der „Tatort“ sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren klar dominiert. Damals erreichte der ARD-Krimi bei den 14- bis 49-Jährigen rund 15,6 Prozent Marktanteil, während das „Traumschiff“ in dieser Zielgruppe bei etwa 13,0 Prozent lag.

Comeback für Pahde?

Für Valentina Pahde bedeutete die Neujahrsfolge zudem eine Premiere: Es war ihr erster Auftritt im „Traumschiff“ – und gleich ein voller Erfolg. Seit 2023 nimmt sich die Schauspielerin bewusst eine Auszeit von ihrer Rolle der Sunny, die sie seit 2015 in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verkörpert. Viele Fans hoffen seither auf eine Rückkehr.

Gegenüber Bild zeigte sich Pahde gerührt über die anhaltende Verbundenheit des Publikums: „Das ehrt mich sehr, dass meine Rolle Sunny so geprägt hat. Sie ist in der GZSZ-Welt aktuell noch im Ausland. Ich finde es schön, dass meine Rolle immer wieder bespielt wird.“ Ein baldiges Comeback zur Kultserie sei jedoch nicht geplant. "Denn es ist mir wichtig, auch mal in andere Rollen zu schlüpfen. Deswegen war ich so froh, beim ,Traumschiff‘ mal eine Ärztin spielen zu dürfen.“